Denizbank hesabı olanlar için duyuru var: Yılbaşında Sevdiklerini Mutlu Ederken 600 TL Kazan!

DenizBank kısa süre önce başlatmış olduğu harcadıkça kazandıran teklifi 31 Aralık tarihinde sona eriyor. Yeni yıla sayılı günler kala 600 TL'ye kadar bonus kazandıran kampanya süreci devam ediyor. Denizbank Mobildeniz uygulama üzerinden ya da sms aracılığı ile kampanyaya katılım sağlanabiliyor.

Giyim, market, kozmetik ve elektronik sektörlerinden yapılacak her 400 TL ve üzeri harcamaya 40 TL, toplamda 600 TL bonus hediye edilecektir. Denizbank kredi kartı ile yapılacak farklı günlerde ve tek seferdeki harcamalar dikkate alınacaktır. 31 Aralık tarihine kadar seçili sektörlerde alışveriş yapanlar dikkate alınacak olunup her müşteri en fazla 600 TL Bonus kazanabilecektir.

Yılbaşına Özel 600 TL Kazandıran Kampanya Şartları

Kampanya süreci devam ederken fiziki harcamaların dışında internet üzerinden yapılacak harcamalar, ek kart ya da sanal kart ile yapılacak olan harcamalarda dikkate alınacaktır. İptal, iade işlemlerinde yüklenen bonuslar hesaptan geri alınır. Bonus POS kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yurt dışından yapılacak alışverişler, internet harcamaları ya da ek kart ile yapılacak alışverişler de sürece dahil edilir.

Yılbaşına Özel 600 TL Nasıl Kazanılır?

Peşin ya da taksitle yapılan alışverişler kabul ediliyor. Denizbank sunmuş olduğu kampanyaya katılım sağlamak isteyenlerin ise Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan ilgili kampanyaya gelinerek Hemen katıl tuşuna basılmalıdır. Kısa mesaj yolu ile de kampanyaya katılım sağlanabilir. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına YILBAŞI yazdıktan sonra 3280'e sms olarak iletilmelidir.