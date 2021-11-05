Denizbank gelir belgesiz 36 ay vadeye kadar kredi verecek, banka kredi kampanyasını duyurdu

Denizbank üzerinden yapılan son dakika kredi kampanyası ile birlikte 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay vadeli anında kredi onayı verileceği banka tarafından açıklandı. Acil para ihtiyacınızın olduğu zamanlarda Denizbank üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğunu hemen öğrenebileceksiniz.

Denizbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte de kredi kullanacak olan müşterilere hızlı bir şekilde kredi onayı vermek için bazı şartları uyguladığını söyledi. Denizbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sanata şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası kredi onayı alabilmeniz için en az kredi notu 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Bankalardaki kredi sicili durumunuz iyi ise bu bankadan başvuru yaptıktan sonra onay almamamız için bir sebep yok.

DenizBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

Yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutar kadar krediniz hesaba yatacaktır. Denizbank 3280 numarasını atmış olduğunuz mesaj haricinde ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

DenizBank web kredi olarak da geçen ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız bankanın internet sitesi üzerinden kimlik numaranızı ve cep numaranızı yazarak başvuru yapabilir ve sonucunu Cep telefonuna gelen mesaj ile öğrenebilirsiniz.

Sms ile ve cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile kredi onayı almanız durumunda en yakın banka şubesine giderek gelir belgesiz olarak sadece kimliğiniz ile birlikte Denizbank ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.