Denizbank ev hanımlarına ve öğrencilerine 35.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Denizbank ev hanımlarına ve öğrencilere vermiş olduğu 35.000 TL ihtiyaç kredisi için başvuru aşamalarını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar bu Kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa başvurularını kolay bir şekilde gerçekleşecek. Denizbank kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli 35.000 TL kredi için banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekiyor.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 18 yaşından büyük olması durumunda ve banka kredi puanı yüksek olması durumunda ev hanımı olup veya sigortalı olarak çalışıyor olsa bile Onay alabilmektedir.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi kampanyasına katılarak işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank kredi başvurusuna Cep telefonunuz üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 38 80 numarasına mesaj gönderin ve cebimde Kredi kampanyasına katılın.

Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilir.

Ev hanımlarına ve öğrencilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan Denizbank ayrıca kendi bankası'nda hesabı olan ve Bu bankanın Bonus özellikle kredi kartını kullanan vatandaşlara da Denizbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi almak istiyorsunuz banka şartlarına uygun olan vatandaşlar 36 ay 24 ay ve 12 ay vadeli Kredi seçeneklerinden bir tanesinin seçerek kampanyaya katılabilmektedirler.