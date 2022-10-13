Denizbank ev hanımlarına ödeme yapacak! Bugün sabah başlattı ve kimlikle alınacağı için sistem kilit oldu!

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Denizbank, özellikle ev hanımı olan vatandaşlarında bu banka üzerinde hesabı olması durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebileceği bir kampanya hazırladığını duyurdu.

Denizbank, sosyal medya hesapları üzerinden ve kendi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları için belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, en düşük faiz oranlarından yararlanacak, kredi kullanmak isteyen bireysel müşterilerine ev hanımı olması durumunda banka kredi politikalarına uygun olmalarıyla birlikte bu kişilere de 50000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen ev hanımları, cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Banka resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabileceği söylenmektedir. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak cep telefonları üzerinden SMS atması gerekiyor.

Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. (ÖRNEK MESAJ: Kredim 1122334455 10.10.1986)

Denizbank, hesabı olan vatandaşlar, 32 80 numarasını atmış oldukları mesaj sonrasında kredi onay almaları durumunda ise şubelere gitmeden, Denizbank'ın mobil uygulamasına internet bankacılığı şifresiyle birlikte giren hemen, kredi onayı alabilmektedir. DenizBank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, mobil uygulamalar üzerinden de 7 24 kredi alabilmektedir.