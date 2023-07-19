Emekliler için özel promosyonları ile dikkat çeken Denizbank, sektördeki liderliğini sürdürüyor. 2017 yılından bu yana emeklilere yönelik promosyonlarına hız kesmeden devam eden banka, emeklilere sunulan promosyon miktarını maaş tutarına göre belirleyerek, müşterilerine ekstra avantajlar sağlıyor.

Denizbank'ın Emekli Promosyonu Nedir?

Denizbank'ın emekli promosyonu kampanyası, emekli müşterilerine her üç yılda bir maaşını Denizbank'tan alma taahhüdü verdiğinde belirlenen bir promosyon ödemesi yapmayı içeriyor. Özellikle Emekli Yaşa Takılanlar (EYT) için geçtiğimiz aylarda yapılan 5.000 TL ek ödeme ile dikkat çeken Denizbank, emekli maaşı tutarına göre belirlenen ekstra promosyonlar ile fark yaratıyor.

Promosyon Tutarları Nasıl Belirleniyor?

Denizbank, emekli maaş tutarlarına göre farklı promosyon miktarları belirlemiş durumda. ING Bank gibi bazı bankaların da 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemeleri sunduğu göz önüne alındığında, Denizbank'ın promosyon ödeme planının oldukça rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz. Promosyon miktarları, maaş aralığına göre 3.000 TL - 5.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Emekli Promosyonu Kampanyasının Geçerlilik Süresi

Denizbank'ın emekli promosyon kampanyası, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Banka, kampanya süresince emekli maaşını Denizbank'tan alan müşterilerine 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapmayı taahhüt ediyor.

Promosyon Başvuruları Nasıl Yapılır?

Emekliler, Denizbank emekli promosyonu için çeşitli yollarla başvurabilirler. Oturdukları yerden internet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi, banka şubelerine giderek ya da telefonla arayarak da başvurularını tamamlayabilirler.