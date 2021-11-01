Denizbank Emekliye Artı Para Duyurdu: 10.000 TL'ye Kadar Online Başvuru İmkanı ile Hesaba Yatacak!

Emekli olan vatandaşları yakından ilgilendiren kampanya hakkında duyuru yapıldı. Denizbank tarafından emeklilere özel sunulan artı para ile birlikte 10 bin TL hesaplara hemen yatacak. İşte haberle ilgili detaylar…

Emeklilerin beklediği haber Denizbank tarafından duyuruldu. Bu ay maaşınızı artı 10 bin TL ile birlikte alabilirsiniz. Nakit avans limit tanımlamaları bugün itibariyle başladı. Aynı zamanda kullanılmayan tutarlar için ise herhangi bir şekilde faiz işlemeyecektir. Emeklilerin ekonomik açıdan rahatlaması bakımından düzenlenen kampanya ile ilgili detaylar haberimizde.

Acil para ihtiyacı duyan emekli vatandaşların hesaplarına 10 bin TL tutarında nakit avans tanımlaması yapılacak. Söz konusu kampanyadan yararlanmak için öncelikle maaşınızı Denizbank üzerinden almanız gerekmektedir. Daha sonrasında online şekilde yapılan başvurulara hemen sonuç alınabilmektedir. Emekli vatandaşları her daim düşünen Denizbank bu düzenlediği kampanyası ile birlikte daha bir rahatlama sağlayacak.

Denizbank’tan Emekliye 10 bin TL Artı Para!

Denizbank üzerinden emekli maaşını alan vatandaşların hesaplarına 10 bin TL tutarına kadar artı para tanımlaması yapılıyor. Başvuran tüm emekliler mevcut kampanyadan yararlanabiliyor. Üstelik artı para kullanılmadığı zaman herhangi bir şekilde ek ücret ödemesi de talep edilmemektedir.

Emeklilerin nakit ihtiyacı duyduğu zaman artık yakın çevresinden borç para arama derdine son verecek. Denizbank tarafından düzenlenen kampanya ile birlikte 10 bin TL tutarında tanımlanan artı para istenen zaman kullanılabilecektir. Başvuran tüm emeklilerin hesaplarına tanımlaması yapılacaktır.

Denizbank 10 bin TL Artı Para Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hali hazırda Denizbank müşterisiyseniz ve emekli maaşınızı da banka üzerinden alıyorsanız o zaman şubeye gitmenize gerek kalmadan artı para tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz. 10 bin TL üzerinden sunulacak Denizbank artı para başvurusu için cep telefonunuzdan KURTARAN yazıp boşluk bırakmanızın ardından T.C. kimlik numaranızı yazarak mesajı 3280 numarasına göndermeniz yeterlidir. Onay alınması halinde cep telefonunuza SMS ile bilgilendirme gönderilecektir. Mevcut hesabınıza giriş yaptığınızda ise artı para tanımlandığını görebileceksiniz. Emekliler için ayrıca sunulan promosyon tutarını da Denizbank üzerinden geri ödemesiz şekilde alabilirsiniz.