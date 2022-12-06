Denizbank Emekliye Acil Geri Ödemesiz 5 Bin TL Promosyon 

Her dönem belirli kampanyalarla emekliler destek bulmaya devam ediyor. DenizBank'ın emeklilere özel sunduğu nakit hediye kredisi ile acil ihtiyaçlar son buluyor. Kampanya önümüzdeki yıla kadar geçerliliğini koruyor. Katılım sağlamak isteyen her bir müşteri Denizbank fiziksel şubeler internet bankacılığı ya da uygulama üzerinden başvurusunu iletebilir. Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan alanlar kullanılarak 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanılabilir. DenizBank'ın emeklilere hediye olarak sunduğu 5000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanımı 3 yıl boyunca Denizbank'ta kalma sözü veren tüm müşteriler için geçerliliğini korumaya devam ediyor.

Denizbank Emekliye Geri Ödemesiz Promosyon Kampanya Şartları

31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. 18 yaşının altında olan müşterilerin anne ya da babalarından velayet ile ancak bu rakamı alabilmesi mümkün oluyor. Birden fazla emekli maaşı bulunanlar ödeme aşamasında maaş tutarlarının toplamı üzerinden promosyon ödemesi yapılıyor. Alınan emekli aylığına göre nakit promosyon ödemesi farklı olabiliyor.

Denizbank Emekliye Geri Ödemesiz Promosyon Kampanya Başvurusu

Mobil bankacılık uygulaması ya da e-devlet sistemi üzerinden emekli maaşı taşıma işlemleri kısa sürede sağlanabiliyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyarak kampanya üzerinde bilgi almak isteyenlerin 0850 222 0800 iletişim hattını kullanarak irtibata geçmesi yeterli oluyor. DenizBank'ın sunduğu 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon kampanyasından faydalanmak isteyenlerin 3 yıl boyunca Denizbank'ta kalma sözü vermesi bunun yanı sıra en az 1 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor.

Denizbank Emekliye Geri Ödemesiz Promosyon Ödeme Tablosu

Kampanya dönemi devam ederken kazanılacak olan promosyon rakamını öğrenebilmek için aşağıdaki tablo takip edilebilir: