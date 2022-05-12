Denizbank Emeklileri Unutmadı! Başvuru Yapan Emekli 78.000 TL Alıyor

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirdik, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 78000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Denizbank emekli olan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından olan vatandaşlara 78000 TL 24 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı. Verilecek olan bu krediler, emekli kredisi olarak vatandaşlara sunulmaktadır.

Denizbank, son zamanlarda yaptığı kampanyalarda özellikle emekli vatandaşlarına unutmadığını göstermektedir. Emekli maaşınızı eğer Denizbank şubelerine taşırsanız banka, sizleri yüksek limitli ihtiyaç kredisi verirken, bu kredilerin içinden ayrıca, borç transferi yapabilmeniz için diğer bankadaki borçlarınızı kapatacağınız borç kapatma kredisi verilmektedir. Denizbank, hem banka şubeleri üzerinden hemde banka müşterisi olan kişilere internet üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi imkanı sunmaktadır.

Nakit ihtiyacı olan emekliler emekli maaşını Denizbank'a taşıyarak, son yapılan 78000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme yaparken, hem fazla ödeme tablosu 24 ay vadeli olarak olmaktadır. Kredi taksit ödemelerinde üçayağı erteleme yaparsanız sizlere 21 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Denizbank, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, bankaya maaş, taşıma işlemleri sonrasında şubelere kimlikleriyle birlikte giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank üzerinden ayrıca kredi kullanacak olan kişiler, Emekli Kredisi adı altında, SMS ile de başvurularını gerçekleştirdik, banka kredi puanına göre, kredi onayı alabilmektedir. Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi durumundan kredi başvurusunu yapmış olacak ve onaylanan kredinin nekadar olduğunu hemen görecektir.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara ayrıca bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit ihtiyacınız olması durumunda sizlere yardımcı olacak, Denizbank, sadece emekli olan vatandaşların değil, bireysel kredi kullanacak olan normal müşterilere de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Başvuru yaptıktan sonra kredi puanınıza göre, faiz oranlarından yararlanacağınız bu kampanyaya katılacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması yeterli olmaktadır.