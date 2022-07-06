Denizbank Emekli ve Çalışanlar İçin Yeni Paket Hazırladığını Açıkladı! Bu Pakette Yok:YOK

Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilecekleri, kampanya için hazırlık başladı. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan bireysel müşteriler, 50000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde artık gelir belgesi vermeden banka kredi puanı uygun olması durumunda onay alabilmektedir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen vermektedir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ayrıca kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşları hızlı bir şekilde işlem sonucu da verilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor.

Kredi onayı alabilmeniz için ayrıca bu bankadan SMS ile kredi başvurusu yapabilmek için 1500 ve üzerinde bir kredi puan olması gerekiyor.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verir ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri mesaj ile gönder. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanız için şubelere davet edilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için Denizbank resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisini ücretsiz olarak, WEB kredi adındaki kredi kampanyasına katılarak yapabilir.