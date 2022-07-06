Denizbank Emekli Olan Kişilere 88.000 TL Hem İhtiyaç, Hem De Borç Kapatma Kredisi Vereceğini Açıkladı!

Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada, emekli maaş alan vatandaşlar için 88000 TL Emekli kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Denizbank resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, emekli olan kişiler emekli maaşlarını DenizBank üzerinden almaları durumunda 88000 TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredilerini kullanmaları ile birlikte diğer bankadaki olan borçları da kapatılmaktadır. Emekli maaşı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedir.

Denizbank, Emekli Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden başlatılan bu nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 88.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, emekli maaşını DenizBank şubelerine giderek taşıyabilir ve buradan da hemen başvurusunu gerçekleştirebilir.

Denizbank ayrıca kredi puanı yüksek olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS ile kredi imkanı da sağlamaktadır. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Daha düşük limitlerde bir kredi puanınız var ise en yakın banka şubesine giderek emekli maaşınızı taşıyarak, kredi kullanmanız mümkündür.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından sizin gönderilen mesaj sonrasında değerlendirme yapılacak ve onaylanan tutar kadar kredi nekadar olduğu hakkında bilgiler sizlere verilecektir. Denizbank üzerinden onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek, SMS ile ne kadar kredi onayı aldıysa, okadar limitlerde krediyi kullanabilmektedir.

88000 TL kredi kullanmanız durumunda banka 24 ay vadeli olarak sizlere işlem yapmaktadır. 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankadan en fazla 50000 TL kadar kredi almanızı öneriyoruz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan her vatandaş, Denizbank'tan ihtiyaç kredisini istediği zaman alabilmektedir. Denizbank üzerinden kullanılan bu kredilerden kredi şartlarına uygun olan vatandaşların ayrıca diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçları da kapatılmak istenmektedir.