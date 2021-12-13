Denizbank Emekli Olan Kişilere, 71.000 TL Ödeyeceğini Açıkladı, Para Musluklarını Emekli İçin Açtılar

Denizbank emekli olan kişilere para dağıtacak. Başvuru yapmak isteyenler, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorsa bu bankadan emekli maaşı alması yeterli olacak. Denizbank emekli maaşı müşterilerine hemen sonuç veriyor. Denizbank üzerinden emekli kredisi adı altında verilecek bu kredilerde 71.000 TL'ye kadar kredi limiti oluşturuldu. 36 ay vadeye kadar 50.000 TL, 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vade ile işlem yapacak olan emekliler Denizbank'ın bu kampanyasına katılarak rahat nefes alacak...

Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler için yapılan düşük faiz oranları ile kredi kampanyası 71 bin TL'ye kadar veriliyor. Bankada hesabı olan kişiler banka şubelerine gitmeden SMS atarak veya internet sitesine girerek başvuru yapabiliyor.

Bankadan yapılan açıklama sonrasında başvuru yapmak isteyenler eğer emekli maaşı üzerinden kredi alacaksa banka şubelerine sadece kimlikle gidebilir ve gelir belgesiz kredi kullanabilirler. Ama eğer bankaya gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın sms kredi servisine girerek başvuru yapılacaktır. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, 3280 numarasına mesaj atması gerekmektedir...

DenizBank emekli maaşı alıyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj gönderin. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen banka hesabınıza yatacak.

Diğer Bankalardan Başvuru Var mı?

Diğer bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenlerde emekli maaşını hangi bankadan alıyorsa, o bankadan maaş kredisi başvurusu yapabileceklerdir. Özellikle emekliler için yüksek limitli kredi Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve Halkbank tarafından veriliyor. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilerde emekli maaşı üzerinden kredi notu düşük olsa bile buradan kredi alabileceklerdir. PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak için maaş almak şart.

Denizbank gibi özel bankalardan olan Şekerbank, Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA bankası da emekli olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. İhtiyaç kredisi alacak olan kişiler, bu bankalardan hemen sonuç alacaklar. Kredi almak isteyenler, belirlenen şartlara göre hemen sonuç alabilirler...