Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla emekli maaşını Denizbank üzerinden alan vatandaşlara özel bir kredi paketi sunduğunu duyurdu. Yeni kredi kampanyasıyla, emekli maaşlarının 15 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sağlanacak ve onaylanan krediler 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar kullanılabilecektir.

Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşını Denizbank üzerinden alan vatandaşlara gelir belgesi sunulmadan, maaşlarının 15 katına kadar ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. Kredi başvurularınızı SMS veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca gerçekleştirerek, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi almanız mümkün olacaktır. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvuruda bulunan vatandaşlara, 5 dakika içinde onaylanan krediyi sağlamakta ve şartlara uygun olarak kredi hizmeti sunmaktadır.

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, SMS ile ihtiyaç kredisi almak istediklerinde cep telefonlarının mesaj kısmına "kredim" yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı "32 80" numarasına gönderebilirler. Gönderilen mesaj sonrasında Denizbank, emekli olan kişilerin yüksek kredi puanına sahipse hemen onay vermektedir. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara, nakit ihtiyaçları olduğunda şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır.

Denizbank, emekli maaşını Denizbank'a taşıyan vatandaşlara ek olarak diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için de destek kredileri sunmaya devam etmektedir. Ayrıca, Denizbank üzerinden maaş taşıma işlemi gerçekleştiren emeklilere, emekli promosyonu olarak da 5.000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır.

Bu yeni kredi kampanyasıyla Denizbank, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara özel avantajlar sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hızlı başvuru ve onay süreci sayesinde, emeklilere kolaylık sağlanmakve nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için destek olunmaktadır. Denizbank'ın bu özel kredi kampanyası, emekli maaşını Denizbank'tan alan vatandaşlara sunduğu avantajlarla, finansal açıdan rahatlamalarını ve ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını sağlamaktadır.