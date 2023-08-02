Denizbank, emekli vatandaşlara yönelik yeni kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kampanyası ile emekli vatandaşlara 88.000 TL'ye kadar kredi imkânı sunuyor. Bu kampanya ile emekli vatandaşlar, maaşlarını Denizbank üzerinden alarak ek kredi avantajından faydalanabilecekler.

Denizbank'ın resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, emekli vatandaşlar maaşlarını Denizbank ile almaları durumunda 88.000 TL'lik emekli kredisi imkanına sahip olacaklar. Başvurular, Denizbank web sitesi, şubeler veya telefon bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, sadece SMS yoluyla da borç kapatma kredisi veya ihtiyaç kredisi başvuruları yapılabilecek.

Kimler Başvurabilir?

Denizbank'ın gerçekleştirdiği bu yeni kredi kampanyasına katılmak isteyen emekli vatandaşların, web sitesi veya şubelerden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca, kredi puanı 1400 ve üzeri olan vatandaşlar sadece cep telefonu üzerinden SMS ile başvuruda bulunarak kredi imkanından yararlanabilecekler. Kredi puanı daha düşük olan vatandaşlar ise en yakın Denizbank şubesine başvurarak emekli maaşlarını Denizbank'a taşıyarak kredi kullanma hakkına sahip olacaklar.

SMS Yoluyla Kredi Başvurusu

SMS yoluyla kredi başvurusu yapmak isteyenler, cep telefonlarından "KREDIM KimlikNumarası" yazıp 3280'e göndermeleri yeterli olacak. Gönderilen SMS'ler Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınacak ve başvurunun onaylanması halinde kredi tutarı ile ilgili bilgi verilecektir. Başvurusu onaylanan vatandaşlar en yakın Denizbank şubesine giderek krediyi hesaplarına aktarılmasını talep edebilecekler.

Denizbank'ın emekli vatandaşlara sunmuş olduğu bu kredi kampanyası, ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru şartları için emekli vatandaşların Denizbank'ın resmi web sitesini ziyaret ederek veya en yakın şubesine başvuruda bulunarak bilgi alabilirler.