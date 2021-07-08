Denizbank Bayram Ettiren, Kurban Bayramına Özel, 55.000 TL, 3 Ay Ertelemeli Kredi Sadece 1 Dakikada Belli Oluyor

Banka resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı, bu kredi haberi ile birlikte, uygun faizlerle kredi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredilerini hemen alabilecekler. İhtiyaç kredisi Denizbank'ta 1 dakikada belli oluyor. SMS ile başvuru yaptığınızda hemen sonuç geliyor. İşte detaylar...

Denizbank’tan Bayram ettiren ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Sizde bayram kredisi almak istiyorsanız 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 55.000 TL’ye kadar Denizbank ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bayramlar ve özel günlerde bankalar kredi kampanyaları yaparak müşterilerine uygun faizlerle kredi vermek istemektedirler. Özellikle bayram ihtiyaçları olan kişiler, bu kredileri alarak uygun faizlerle 36 ay vadeye kadar kredi kullanıp, o sıkıntısını atabilirler. Üstelik bayram kredileri 3 ay ertelemeli olarak da kullanılmaktadır. Her bankanın kredi kampanyası yaptığı gibi Denizbank’ta bayram ettiren bir bayram kredisi kampanyası hazırlamıştır. Kredi politikalarına uygun olan müşterilerin bu kredileri anında alabileceklerini söylemek istiyoruz. Eğer sizde kurban bayramı yaklaşırken kredi ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, oturduğunuz yerden Denizbank kredi başvurusu yapabilir ve ne kadar kredi alacağınızı anında görebilirsiniz.

Kredi Başvuru İçin Şartlar Nedir?

Denizbank bayram kredisi kullanacak olan müşteriler, kredi alabilmeleri için öncelikle bankanın uyguladığı politikalara uygun müşteri olması gerekmektedir. Kredi alacak olan müşterilerin kredi skoru en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka, diğer bankalardaki ödeme performansınıza bakacaktır. Eğer gecikmeli ödemeleriniz varsa anında olumsuz yanıt alırsınız. Kredi başvurusu yaptığınızda kredi alacak olan kişiler TC vatandaşı olması ve 18 yaşının üzerinde olması da gerekmektedir. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Denizbank’ın bu kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankanın birden fazla kredi başvurusu yöntemi vardır. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız banka şubelerini kullanabilir, SMS atabilir, internet sitesine girebilir veya ATM üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ama eğer oturduğunuz yerden başvuru yapmak istiyor ve ne kadar onay aldığınızı merak ediyorsanız SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz.

SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim TC Kimlik yazarak 3280’e mesaj atmanız gerekmektedir. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaptıktan sonra 1 dakika içinde size kredi sonucu gelecektir. Eğer gelen mesajda bir limit yazıyorsa bu limit üzerinden krediniz onay almış demektir. Bu krediyi en yakın banka şubesine giderek sadece kimliğinizle kullanabilirsiniz. Denizbank SMS kredi başvurusu yaptığınızda eğer kredi onayı almadıysanız mesajın olumsuz olduğunu göreceksiniz.

Online 55.000 TL Kredi Alabilirsiniz

İnternet sitesi üzerinden de SMS atamayanlar kredi başvurusu yapabilirler. www.denizbank.com adresine girdiğinizde ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurup hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde TC kimlik ve Cep telefonunuzu yazarak kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi sonucu da cep telefonunuza gelecektir. Onay alırsanız yine SMS kredide olduğu gibi en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle kredinizi kullanabilirsiniz.