Denizbank banka müşterilerine "Özel" duyuru yaptı! 10 Ekim'e kadar rahatlıkla başvuru yapacaksınız...

Denizbank, kendi banka müşterileri için başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 10 Ekim tarihine kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatıracağını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılmakta aynı gün içinde, kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda ihtiyaç kredisi kullanacak olan belirli vatandaşların yapmış oldukları, kampanyalarda cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi olabileceği haberi verildi. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı: 3280 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması, banka tarafından istenen şartların başında gelmektedir. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, Denizbank, hesapları olmaları durumunda ise banka şubelerine gitmeden, bankadan müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları ve Denizbank, mobil uygulamaları üzerinden de Denizbank aracılığıyla birlikte kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Denizbank, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vereceğini de yayınladı!