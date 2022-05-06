Denizbank, Akbank, TEB ve QNB Finansbank Vatandaşların Sıkıntısına Kulak Kabarttı! 20.000 TL Ödeme Veriyor. Son dakika bankalardan açıklama geldi! Bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar ödeme haberi geldi. Sondakika haberiyle birlikte 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu imkanı sunulmaktadır. Denizbank, Akbank, Finansbank ve TEB Bankası üzerinden 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız bu dört banka üzerinden yapılan kampanyalara hızlı birşekilde katılarak sizlerde anında kredi hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Denizbank, Akbank, TEB ve QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak!

Denizbank, Akbank, TEB ve QNB Finansbank 20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca bankaların mobil uygulamalarını kullanarak veya resme internet sitelerine girerek de ihtiyaç kredisi başvuru formlarını doldurarak işlem yapabilir ve ne kadar kredi onay aldığınızı anında görebilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndermeniz ile yapılmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına, TEB Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise TC kimlik numarasına 44 66 numarasına göndermesi gerekmektedir.

Yapılacak olan bu başvurular sonrasında kredi işlemleriniz değerlendirilecek ve sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler verilecektir. Bu bankalar üzerinden kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın şubelere giderek kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilmeleri için, kimlikleriyle birlikte, şubelere gitmesi gerekiyor. Banka mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise SMS ile onay aldıktan sonra banka şubelerine gitmeden kredisini istedikleri zaman mobil uygulama üzerinden kendi hesaplarına yatırı bilmektedirler. Sizlerde bu şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bankalar üzerinden hızlı bir şekilde sonuç alarak kredi kullanabilirsiniz.