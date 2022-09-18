Denizbank, Akbank, Garanti BBVA ve Ziraat Açıkladı! 4 Bankada Deprem Oldu, Flaş Açıklama Geldi

Denizbank, Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklama ile birlikte bu bankalarda hesabı olan vatandaşlar için Eylül ayı sonuna kadar 50000 TL gelir belgesiz kredi verileceği açıklandı. Denizbank, Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan bu krediler sonrasında ihtiyaç kredinize hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Denizbank, Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için banka 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek, onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak, kullanmanıza olanak sağlayacaktır.

4 bankadan kredi başvurusu

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, eylül ayı sonuna kadar 50000 TL gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorlarsa ve kamu bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir veya internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız başvurularınızı banka şubelerine gitmeden hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilirsiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden ayrıca, müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve başvurunuzu cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak da gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli 50000 TL kredi gelir belgesiz kullanmanız için onay olabileceksiniz.