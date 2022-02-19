Denizbank Açıklamasında Bankadan Onay Alamayanlara Düşündü! SMS ile Başvuru Yapabilirsiniz. Son dakika bankadan yapılan Açıklama ile birlikte Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar daha önce bankalardan kredi başvurusu yaparak onay alamadı ise artık gelir belgesiz 55 bin TL'ye kadar SMS ile başvuru yaparak kredi onayı alabilecek. Denizbank 50.000 TL'ye kadar 36 50 bin TL üzerinde ise 24 ay vadeli olarak vatandaşlara Kredi imkanı sunmaktadır. Başvurunuzu yaptıktan sonra Denizbank sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama gerçekleştirecek ve geçmiş banka performansları mıza göre sizlere kredi onayı sunacaktır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Denizbank üzerinden hızlı bir şekilde oturdukları yerden cep telefonları üzerinden mesaj atarak bankanın cebimde Kredi kampanyasına katılarak işlem yapabilir.

Cebimde kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cebimde kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerinde kullanmak istiyorlarsa 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olan kredi başvurusu için cep telefonları üzerinden bir mesaj atması yeterli olacaktır. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz 36 ay vadeli olan bu kredileri ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunmaktadır.

DenizBank SMS ile cebinde kredi başvurusu için kredim t.c. kimlik yazarak bu mesajı 3280 numarasını gönderebilir ve bu şekilde kendi cep telefonu numaranızı üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurusu olması kredi onayı alan vatandaşlar en yakın Deniz Bank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve onaylı tutarı buradan sadece kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak kullanabilir.