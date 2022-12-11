Denizbank 5.000 TL Faizsiz Nakit Avans Kampanyasını Paylaştı! 

Denizbank 5.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans kampanyasını duyurdu. Acil nakit ihtiyacı olanlar borçlarını ödemekte zorluk çekenler yeni yıla borçsuz girmek isteyenler için tüm borçları tek bir noktada biriktirerek faizsiz olarak ödemek isteyenlere özel bir fırsat alanı oluşturuldu. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan yalnızca banka müşterisi olanlar kart başvurusu yaptıkları andan itibaren bu fırsatı değerlendirmeye başlayabiliyor.

Denizbank 5.000 TL faizsiz ve aylık taksitlerle ödenebilecek nakit avans kampanyası 1 yıllık BluTV hediyesi ile de taçlanıyor. Başvuruda bulunmak isteyenlere Denizbank mobil uygulama internet bankacılığı ya da müşteri hizmetleri aranarak konu üzerine detaylı bilgi alınabilir. DenizBank'ın sunduğu taksitli ve faizsiz nakit avans kampanyası en fazla 5.000 TL'ye kadar talep edilebiliyor. Aylık taksit oranı ise 6 ay vadeli olarak sınırlandırılıyor.

Denizbank 5.000 TL Faizsiz Nakit Avans Kampanya Başvurusu

Aralık ayına özel başlatılan kampanya yine Aralık ayı içerisinde 31 Aralık'ta sona erecektir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Mobildeniz uygulamasını kullanarak görüntülü görüşme yoluyla hesap açanlar ardından bireysel kredi kartı başvurusunda bulunmalıdır. Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan başvuru alanı kullanılarak kredi kartı başvurusu sağlanabilir. Kredi kartı başvuru onayı alanlar fiziki olarak kartını teslim alanlar bir şifre oluşturanlar anında faizsiz ve taksitli nakit avans kullanımı talep edebiliyor.

Denizbank 5.000 TL Faizsiz Nakit Avans Kampanya Şartları

Bireysel kredi kartı onayı alındıktan sonraki 2 iş günü içerisinde kredi kartı limiti yeterli olduğu takdirde nakit avans kullanımı 250 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor . Nakit avans kullanmak isteyen müşterilerin Denizbank uygulaması içerisinde yer alan taksitli nakit avans menüsüne geçiş yapması gerekiyor. 6 ay taksit fırsatı ile sunulan kampanyaya ek bir yıllık BluTV üyeliği hediye ediyor. Onlarca yerli ve yabancı yapım, dizi, belgesel, film içeriklerini ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir fırsat sunuluyor. Dijital televizyonculuğun başlangıcına öncülük yapan Netflix gibi platformlara benzeyen BluTV üzerinden farklı yapımlara ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Denizbank BluTV Kampanyasını Nasıl Aktif Edilir?

Aylık belirli bir ücret ile ancak erişim sağlanabilen bu uygulamaya Denizbank müşterileri 1 yıl boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan kampanyalar alanına gelerek katılım sağlanmalı. BluTV için özel bir kod talep edilmelidir. Cep telefonuna mesaj yoluyla gönderilen kod 30 gün içinde aktif hale getirilmelidir. Bu işlemi gerçekleştirenler BluTV internet sitesine giriş yaptıklarında müşteri hesabı oluşturma adımında kodu aktif hale getirebilirler.

Her müşteri kod alanında kullanarak aktif hale getirip 365 gün boyunca ücretsiz BluTV üyeliğini kullanmaya başlayabilir. Yalnızca yurtiçi kullanımlarda geçerli olan kampanya hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlerin Denizbank müşteri hizmetleri hattı 0212 348 20 00 numarasını araması mümkündür. BluTV üyeliği hakkında bilgi almak isteyenlerin www.blutv.com kupon alanında kullanarak detaylı bilgi sahibi olabilir.