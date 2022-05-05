Denizbank 5 ile 15 Mayıs Arasında 55.000 TL Nakit Ödemelerini Dağıtacak! Her Aileye Bir Kere Başvuru İmkanı!

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebileceği, Denizbank üzerinden 5000 TL ile 55000 TL arasında kredi imkanı sağlanmaktadır. 10 gün boyunca sürecek olan bu kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin, Denizbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyası olarak düşük faiz oranlarıyla kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Denizbank banka kredi politikalarına uygun olan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten sonra ve bireysel müşteri olması durumunda aynı gün içinde kredi onayı alabilmektedirler.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeli olarak bir ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir, oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Denizbank, mayıs ayı içerisinde başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların SMS ile kredi başvurularını yapmaları için Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 32 80 numarasına göndermelerini istemektedir. Bu şekilde yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan kişiler, 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde kredi sonucuna hemen kendi hesaplarına yatırmaktadırlar.

Denizbank, internet sitesi üzerinden ve Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarında kişiler, 18 yaşından büyük olması durumunda banka kredi puanına göre, onay almaktadır. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan herkezin, Denizbank üzerinden bu kampanyalara katılabileceğini ve başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan herkesin ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli olarak toplamda 36 ay vadeye kadar taksit ödemeleri, bölerek işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Denizbank ayrıca emekli olan vatandaşlar içinde bu kampanyayı yapmaktadır ve emekli maaşınızı, Denizbank'a taşıyarak, yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.