Denizbank 3 gün içinde banka hesabı olan kişilere ödeme verecek! Başvuru yapmak ise çok basit olacak!

Denizbank 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vereceği yeni bir kredi kampanyası yapacağını açıkladı. Denizbank üzerinden 3 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilecek ve onaylanan bu krediler, kişilerin banka hesaplarına yatırılacaktır.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak veya Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da hızlı birşekilde yapabilir.

Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında, gelir belgesiz olarak masrafsız olarak ve düşük faizli kredi kullanarak işlem yapabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulurken, 50000 TL üzerindeki kredilerde ise sizlere 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

SMS İLE KREDİ BAŞVURU İMKANI SAĞLANIYOR!

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılabilir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin.