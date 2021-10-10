Denizbank 200.000 TL kimlikle kredi vereceğini duyurdu, Hem İhtiyaç kredisi hem de borç kredisi verilecek

Denizbank üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte 200.000 TL'ye kadar sadece kimlikle gelir belgesiz kredi kullanabileceksiniz. Denizbank kampanyası olarak müşterilere sunulan bu kampanyada hem banka borçlarınızı kapatabilecek hem de ihtiyaç kredisi kullanacaksınız. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alacak olan kişiler, 50 bin TL üzerinde 24 ay vadeli olarak kredi işlemlerini yapabilmektedirler. 200.000 TL'ye kadar Denizbank şubelerinden ve Denizbank'ın müşterilerine vermiş olduğu yöntemler ile başvuru yapabileceksiniz.

Denizbank 200.000 TL kimlikle kredi vermeye başladı.

Denizbank gelir belgesiz 200.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Sizlere yazımızda 200 bin TL'ye kadar gelir belgesi vermeden sadece kimliğinizle birlikte alacağınız Denizbank ihtiyaç kredisi hakkında bilgiler vereceğiz. Kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir, bu konu hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi olarak yeni bir kredi kampanyası duyurdu. Sadece kimliğinizle ve gelir belgesiz olarak alacağınız 200 bin TL ihtiyaç kredisini banka şubelerine gitmeden de kredi başvurusu yaparak ne kadar onay aldığınızı öğrenebilirsiniz. 200 bin TL ihtiyaç kredisi alabilmeniz için bankanın uyguladığı politikalara uyan bir müşteri olmanız gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 18 ile 65 yaş arasında olması ve kredi notunun yüksek olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir. Şartlara uygun olmanız durumunda Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunu şu yöntemler ile birlikte yapabilirsiniz.

Denizbank 200.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 24 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu için bir mesaj atmanız gerekiyor. Mesaj atmanız ücretli olacaktır. Kendi cep telefonu numaranızdan Kredim yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak 32/80 numarasına gönderinç Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen ne kadar sonuç gelineceği söylenir. Onaylı olan kredi en yakın banka şubesinden kullanılır.