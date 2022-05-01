Denizbank 1 Mayıs'tan itibaren yeni bir program hazırladı! 10.000 TL ile 50.000 TL arasında nakit isteyenlere müjde var

Denizbank 1 Mayıs'tan itibaren yeni bir program hazırladı! 10.000 TL ile 50.000 TL arasında nakit isteyenlere müjde geldi! Son dakika haberine göre gelir belgesiz olarak hemen onay alacaksınız! Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada 10.000 TL ile 50.000 TL arasında yeni bir ihtiyaç kredisi programı hazırladığı ve bu krediye başvuru yapacak olan kişileri hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapacak olan DenizBank üzerinden cep telefonunuzun SMS kısmına girerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hem onay alabilecek hem de şubelere giderek gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceklerdir.

Sms ile başvuru yapan vatandaşlar, eğer haftasonu onay aldılarsa ve Denizbank üzerinde bir hesapları var ise Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunu tamamlayarak, hesabına onaylanan tutar atabiliyor. Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapabilmeniz için bankanın müşterisi olmanız ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Denizbank, mobil uygulamasına şifreniz ve müşteri numaranız ile giriş yaptıktan sonra kredi başvurunuzu yapacak ve onay alıp almadığınızı aynı ekranda göreceksiniz.

Denizbank üzerinden ayrıca cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yapmakta oldukça basit

Denizbank Cebimde Kredi kampanyası olarak başlatılan ve SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanan bireysel müşterileri için cep telefonumuz üzerinden ücretli bir mesaj atmamız gerekiyor. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak ve başvuru sonrasında ne kadar kredi onayı aldığımızı, SMS ile göreceksiniz. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ve devlet memuru olan herkes bireysel olarak başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapacaklardır. Gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadarda kredi imkanından faydalanabilir ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredileri hesaplarına yatırabilir.