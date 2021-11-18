Deniz Evin’den Yeni Proje Müjdesi

Başarılı oyuncu Deniz Evin’in ismi Beni Affet dizisi ile parlamış ve oyuncu, sergilediği performansı ile beğeni toplamıştı. Senaryoda Umut Kayacan isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu 2013 ile 2017 seneleri arasında ekranlarda yer almıştı. Ünlü isim, Beni Affet adındaki dizi ile tanınmış fakat daha sonra da fazla sayıda projeler ile anılmamıştı. Ünlü oyuncu Deniz Evin’in yeni proje hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak edildi.

Beni Affet dizisi 2017 senesinde final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı. Oyuncu ise 2019'da İhtiyar Kurtlar isimli sinema filminin çekimlerini yapmak üzere sete çıkmış ve bu şekilde adından söz ettirmişti. Evin’in tekrardan dizilere dönüş kararı aldığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında araştırmalar gerçekleşti. Beni Affet isimli televizyon dizisi projesinin setinde tanıştığı Gaye Turgut ile dünyaevine giren oyuncu, Mayıs ayında babalık sevincini de yaşamıştı. Gaye Turgut ile Deniz Evin’in Eftalya isimli bir kızları olmuş ve ünlü çift anne baba olma duygusunu tatmıştı.

İki ünlü oyuncu aile olmanın keyfini sürerken Deniz Evin’in de aradan geçen uzun bir süre sonrasında tekrardan dizlere dönüş kararı alması sevenlerini mutlu eden bir gelişme olarak görüldü. Konu hakkında detaylı bilgiler gazeteci Birsen Altuntaş tarafından açıklandı ve Deniz Evin’in yeni proje hazırlığında olduğu öğrenildi. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt isimli dizi ile ekranlara dönüş yapacak olan oyuncu, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Deniz Evin’in rol alacağı ve ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalnız Kurt isimli dizi oldukça bir hikayeye sahip. Dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Evin haricinde hangi oyuncuların bulunduğu bilinmiyor fakat kısa zaman içerisinde kanalın açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Peki Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? İzleyici kitlesi Yalnız Kurt isimli yapım hakkında araştırmalar yapıyor ve detaylı bilgi öğrenmek için sabırsızlanıyor.