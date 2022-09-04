Deniz Bank banka hesabı olan kişiler için 100000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı...

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, bu banka üzerinden istedikleri zaman kullanabilecekler. Denizbank 100000 TL kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vererek, aynı gün içinde hizmet vermektedir. Denizbank 5 bin TL ve üzerindeki tüm kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yaparken, vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte almış oldukları kredi limitlerine ve vade farklarına göre işlem yapmaktadır.

Banka ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, Denizbank kredi politikalarına uygun olmaları durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak da istedikleri zaman bu bankanın kredi kampanyasına katılabileceğini söylemek istiyoruz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank üzerinden başlatılacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak 100000 TL kredi sadece 24 ay vadeli olarak verilmektedir. 100000 TL ihtiyaç kredisi kullandığınız zaman sizin diğer bankadaki olan borçlarınız varsa, banka bu borçları da kapatmak isteyecek ve tek bir yerdeki ödeme kolaylığı sağlayarak, düşük faizli kredi kullanmış olacaksınız.

Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar başvurularını, şubelere gitmeden yapmak istiyorlarsa, Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilirler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle başvurularına, internet şubeleri üzerinden yapacak olan kişilerin 100000 TL'ye haftasonu olsa bile hesaplarına yatırabileceği açıklandı.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalarda da SMS ile ihtiyaç kredisi, sizleri hızlı bir şekilde verilmektedir. 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı göndermeniz durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme yatırabilirsiniz. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 50000 TL ödeme alırsanız, 36 ay vadeli tablo oluşturabiliyorsunuz.