Demirören Medya Lisesi Burs Verecek

Medya sektöründe çalışacak becerilere sahip genç gazeteciler yetiştirecek bir meslek yüksekokulu olan DemLiseye giriş sınavında (LGS) belli bir puanın üzerinde puan alan öğrencilere burs verilecektir. Sınavda 500 puan alanlara aylık 1.000 Türk Lirası başarı bursu verilecek. 485-500 puan aralığında olanlara aylık 750 lira, 470-485 puan aralığında olanlara ise aylık 500 lira verilecek. Demirören Medya Lisesi nerede, kime, ne kadar burs verecek? Konu hakkında Demirören Medya Lisesi burs vereceğini açıklayarak gündemde yer aldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Demirören Medya Grubu'nun kompleksi içinde yer alan okul, Eylül ayında yeni eğitim sezonunun başından itibaren “Gazetecilik” ve “Radyo-TV” olmak üzere iki bölümle eğitim verecek.

Öğrenciler basılı medyadan dijital medyaya, yayıncılıktan podcasting'e ve sosyal medyadan YouTube platformuna kadar tam bir müfredatla eğitilecek. Öğrenciler, anadili ingilizce olan öğretmenlerin ders verdiği hazırlık yılı da dahil olmak üzere, en fazla 15 öğrenci kapasiteli sınıflarda beş yıl öğrenim göreceklerdir. İstanbul dışında yaşayan ancak Demirören Medya Lisesi'nde öğrenim görmeyi tercih edenler, tüm gıda ve ulaşım giderlerinin okul yönetimi tarafından karşılanacağı yurtlarda ağırlanacak.

Demirören Medya Grubu, tanınmış gazeteler, Hürriyet, Hürriyet Daily News, Milliyet, Posta ve Fanatik'in yanı sıra ulusal yayın kuruluşları CNN Türk ve Kanal D, haber ajansı - DHA ve ödemeli TV platformu D–Smart'a sahip Türkiye'nin en büyük medya grubudur.

Öğrenciler bu mesleği grubun medya organlarında çalışan profesyonellerden öğrenebileceklerdir. İlk yılında yaklaşık 30 öğrenci Demirören Medya Lisesi'ne kabul edilecektir. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran'da LGS sonuçlarını açıkladı, sınav 5 Haziran'da yapıldı. Türkiye'de ilköğretimin sekiz yılını başarıyla tamamlayan her öğrenci LGS sınavına girerek liseye gidebilir.irören Medya Lisesi, başarılı öğrencilerine her ay burs verecek.