Demir Yolu Taşımacılığında Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı!

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük önemli açıklamalarda bulundu ve geçen sene demir yolu ile toplamda 29,9 milyon ton yük taşıyarak bu alanda tüm zamanların rekorunu kırdıklarını ifade etti. Hatay'daki İskenderun Demir ve Çelik fabrikasına yapılan ziyaret sonrasında TCDD ile İsdemir’in 50 senedir süregelen işbirliklerinin bulunduğunu söyledi. TCDD taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ‘ün yapmış olduğu açıklamalar ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yapılan İşbirliği Hem Ülke İhracatına Hem de Ülke Sanayisine Önemli Katkılar Sağladı

Söz konusu işbirliğinin ülke ihracatına ve sanayisi önemli katkılar sağladığını anlatan Pezük, maden sahasından doğrudan yüklenen cevherin fabrikanın merkezine, daha sonra üretilen mamul ve yarı mamul demir çelik ürünlerinin pek çok noktaya ulaştırıldığını belirtti. Demir Çelik ürünlerinin taşınması sırasında zamandan ve ulaşım maliyetlerinden tasarruf sağlayarak sanayiye destek olduklarını açıklayan Hasan Pezük, demir yolunun sağlamış olduğu güvenli ve ekonomik lojistik hizmetleri ile hem ülkenin hem de sanayicinin kazançlı çıktığını dile getirdi. İşte demir yolu ile taşınan demir cevheri hakkında detaylı bilgiler…

Üretim Sahalarından Yaklaşık 3 Milyon Ton Demir Cevheri Çıkarıldı

Pezük, İskenderun demir çelik fabrikasının ihtiyaç duyduğu ve yurt içinden temin edilen demir cevherinin neredeyse tamamının demir yolu ile taşındığına dikkat çekti. Çetinkaya, Malatya – Hekimhan, Divriği, Demirdağ, Suveren, Yeşilhisar, Çaltı ve Kemaliye gibi üretim sahalarından çıkarılan senelik yaklaşık 3 milyon ton demir cevherinin TCDD Taşımacılık AŞ tarafından İsdemir iltisak hattına ulaştırıldığını söyledi.

Demir Çelik Ürünleri Yurt İçinde Birçok Noktaya Demir Yolu İle Taşındı

İsdemir'de üretilmiş olan demir çelik ürünlerinin yurt içinde pek çok noktaya yine demir yolu ile taşındığını ifade eden Pezük, birçok sanayi kuruluşunun hammadde ihtiyacı ve ürettiklerini irtifak hakları vasıtası ile doğrudan yerlerine ulaştıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra demir yolu ile taşınan yük miktarının her geçen gün daha da arttığına vurgu yapıldı. Konu hakkında TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak pandemi koşullarında ticaretin devamlılığını sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duydukları belirtildi. Pezük geçen yıl ülke genelinde 7,2 milyon ton demir cevherinin demir yolu ile taşındığına da dikkat çekti.