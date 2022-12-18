Demet Özdemir'in İki Dizisi Hakkında Yeni Gelişmeler Mevcut

Güzel oyuncu Demet Özdemir son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlarda yer almış ve seyirci karşısına çıkmıştı. Bu diziyle dram projelerinde de ne kadar başarılı olabileceğini gözler önüne seren ünlü oyuncu Demet Özdemir romantik komedi projelerinden farklı bir seçim yapmıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz sezonda dizi projelerinde yer almasa da Netflix için çekilen Aşk Taktikleri filmi ile adından söz ettirmiş ve pek çok habere konu olmuştu. Daha sonra Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisi sayesinde hayranları ile hasret gideren ünlü oyuncu bu sıralarda farklı bir gelişme ile adından söz ettirdi.

Oyuncu müzisyen sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaz aylarında evlenen başarılı oyuncu Demet Özdemir bu sıralarda 2 proje hakkında hazırlıklarına devam ediyor. Ünlü isim Dünyayla Benim Aramda isimli dizi projesinin çok beğenilmesi sonrasında dizinin 2. sezonunun çekilme ihtimali olduğunu duyurmuştu. Oyuncu bu konu hakkında da konuştu ve hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeyi ilk ağızdan vererek adından söz ettirdi.

Başrollerinde Metin Akdülger, Hafsanur Sancaktutan ve Buğra Gülsoy ile beraber rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Disney Plus için çekilen Dünyayla Benim Aramda dizisinin 2. yeni sezonunu çekileceğini ifade etti. Ünlü oyuncu dizinin 2. sezonu için görüşmeler yaptıklarını söylerken bu durumun netlik kazandığını da açıkladı. 2. sezon çekimlerine başlayacaklarını belirten Demet Özdemir sete Haziran ayında çıkmayı düşündüklerini ve hiç ara vermeyeceklerini belirtti. Bunun yanı sıra sevenlerini mutlu eden 2 projeden de bahseden ünlü oyuncu Demet Özdemir merak edilenleri yanıtladı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir açıklama yapmış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Demet Özdemir'in Benim Adım Farah isimli yeni dizi projesinde rol alacağı öğrenilmiş ve bu durum Demet Özdemir'in hayranlarını çok mutlu etmişti. Aslı Enver'in bu dizinin başrolünde oynayacağı biliniyordu fakat ünlü oyuncunun ani bir şekilde evliliği kararı alması ve daha sonra hamile olduğunu öğrenmesi ile birlikte Demet Özdemir bu rol için bir anlaşma sağladı.

FOX TV'de yayınlanacak olan Benim Adım Farah dizisinde Demet Özdemir, Engin Akyürek ile birlikte izleyici karşısına çıkacak. Yoğun bir sezona başlayacak olan ünlü oyuncu Demet Özdemir dizi çekimleri için hazırlanıyor. Kamera karşısında Dünyayla Benim Aramda dizisi için çıkacak olan ünlü oyuncu hem televizyon ekranlarında hem de bir dijital dizide rol alarak oyunculuk performansı sergileyecek.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde Buğra Gülsoy, İbrahim Selim, Zerrin Tekindor ve Metin Akdülger ile beraber dizinin yönetmeni Hülya Gezer ve senaristi Pınar Bulut’un da olduğu bir buluşmayı sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Bu şekilde dizinin ekibinin 2. sezon çekimleri için bir ön görüşme yaptığı ortaya çıkmış ve Demet Özdemir bu paylaşım ile adından söz ettirmişti.