Demet Özdemir'e İntibah Dizisinden Teklif Geldi!

Oldukça yoğun bir dönemi geride bırakan başarılı oyuncu Demet Özdemir, son aylarda dinlenme fırsatı bulmuştu. Romantik komedi türünde seyirci karşısına çıkan ve büyük başarılara imza atan Erkenci Kuş dizisi sonrasında dram türünde yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli yapımda rol alan ünlü oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı olan iki türde dizide rol alan Demet Özdemir, bu kez oldukça özel bir dizi ile anıldı.

Mayıs ayında final yaparak seyirci kitlesine veda eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi sonrasında sinema filmi için sete çıkan yetenekli oyuncu Demet Özdemir, Temmuz ayı itibarı ile dinleniyor. Aşk Taktikleri isimli film çekimlerinde bulunan ünlü oyuncu, İntibah dizisinden teklif aldı.

Demet Özdemir'in yeni sezonda hangi projede yer alacağı ve ne yapacağı merak içerisinde beklenirken önemli bir dizi teklifi olduğu da ortaya çıktı. BKM tarafından hazırlıkların sürdürüldüğü öğrenilen İntibah isimli dizi için Demet Özdemir ile görüşmelerin yapıldığı bilgisi öne sürüldü.

Başrol için Demet Özdemir'in yanı sıra farklı kadın oyuncular ile de görüşmelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, İntibah dizisi hakkında detayları paylaşırken projede rol alacak oyuncuların kim olduğu da merak edildi.

Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni olan Hilal Saral'ın İntibah dizisinin de yönetmenliğini gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı ve proje henüz yayın hayatına başlamadan büyük ses getirdi. Senaryo konusunda da çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşılırken İntibah ismi ile yayınlanması tahmin edilen dizinin oyuncu kadrosunda bulunacak isimler de merak konusu oldu. Senaryo konusunda çalışmaların devam ettiği dizi İntibah merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Namık Kemal'in 1876 senesinde yayınlanmış olan eseri, televizyon dizisinde uyarlanacak ve seyirci karşısına çıkacak. Demet Özdemir'in İntibah isimli projeden teklif aldığı konuşuldu ve oyuncunun vereceği yanıt merak edildi.