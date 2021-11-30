Demet Özdemir O İddiaları Yalanladı

Magazin dünyasının popüler çiftleri arasında bulunan şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir çifti hakkında bazı iddialar öne sürüldü. Sosyal medyada ikilinin nazara geldiği şeklinde yorumlar yapılırken gerçekler de merak konusu oldu. Şüphesiz, ikilinin aşkı bu senenin en sürpriz ilişkisi olmuştu. Beraberliklerinin öğrenmesi ile birlikte çok sayıda habere konu olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti birlikte fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Hayranları tarafından çok yakıştırılan ve aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin ilişkisine nazar değdiği iddia edildi.

Çift hakkında yazılan ve basında yer alan haberlere göre Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in yaşanan bir tartışma sonucunda yollarını ayırdığı belirtildi. Fakat aşıkların ayrılığa uzun süre dayanamadığı ve bu sebeple kısa süre içerisinde barıştığı da konuşuldu.

Ayrılık iddiaları sonrasında çiftten yanıt da geldi ve basında yer alan söz konusu haberlerin doğruluğu merak edildi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram hesabından konu hakkında bir paylaşım yaptı ve merak edilen yanıtı sevenleriyle paylaştı.

Oyuncu, sevgilisi Oğuzhan Koç ile beraber çekildiği fotoğrafını nazar boncuğu emojisini kullanarak yayınladı ve Oğuzhan Koç’u etiketlemeyi de ihmal etmedi. Fotoğrafı Zeynep Dizdar'ın Nazar şarkısı eşliğinde paylaşan ünlü isim Demet Özdemir, çıkan haberleri de yapılan bu paylaşım ile yalanlamış oldu.

Ünlü çiftin hayranları ise çıkan haberler sebebi ile hayal kırıklığına uğramış ve yaşanacak olan gelişmeleri merak etmişti. İkilinin ilişkilerine evlenecekleri gözüyle bakılıyor ve paylaşılan fotoğraflar da merak içerisinde takip ediliyordu. Ayrılık iddiaları sonrasında başarılı oyuncu Demet Özdemir'in jet hızıyla bu iddiaları yalanlaması ile birlikte gerçekler de öğrenildi ve ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaşıldı. Oğuzhan Koç ise henüz bir açıklamada bulunmadı fakat Demet Özdemir'in Koç’u etiketlemesi ikilinin arasında bir problem olmadığını gözler önüne serdi.