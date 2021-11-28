Demet Özdemir O Diziyi Unutamıyor!

Yetenekli oyuncu Demet Özdemir son yıllarda rol aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. Hayatındaki en büyük dönüm noktalarından birisini ise Erkenci Kuş dizisi ile yaşayan ünlü isim, 21 yaşında dizilerde rol almaya başladığını anlattı. Meslek hayatına 16 yaşında dans ile başladığını belirten genç oyuncu, Şahika Tekand’ın oyunculuk atölyesinde almış olduğu eğitimler ile hayatının çok farklı bir yöne çevrildiğini söyledi.

Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, Sana Bir Sır Vereceğim, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi birbirinden başarılı dizilerde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, tüm zamanların en popüler genç oyuncular arasında yer alıyor.

1992 senesinde Kocaeli'nde doğan ünlü oyuncu Demet Özdemir, en büyük çıkışını Erkenci Kuş dizisinde yaşadı. Erkenci Kuş ile birlikte Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, Can Yaman ile dizinin başrolü paylaştı.

Erkenci Kuş isimli dizi öncesinde Çilek Kokusu’nda da performans sergileyen ünlü oyuncu kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandı. Son olarak da Doğduğun Ev Kaderindir isimli dram projesi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Furkan Palalı ile başrolünde yer aldığı No: 309 dizisi, 2017 senesinin Ekim ayında final bölümünü yayınlayarak ekranlara veda etmişti. Seyirci kitlesi Demet Özdemir’i bu dizide çok beğenmiş ve oyuncu, çok değer verdiği dostlar edinmişti.

Demet Özdemir bu dizide kurduğu dostlukların hala devam ettiğini anlattı ve oyuncu arkadaşları ile zaman zaman bir araya geldiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile vefalı bir kişiliğe sahip olduğunu da gözler önüne seren ünlü isim, annesi rolüne hayat veren Sumru Yavrucuk’u da ayrı bir seviyor.