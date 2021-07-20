Demet Akalın'dan Seda Sayan Açıklaması

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da sahne almadan önce muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda polemik yaşadığı ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'a kırgın olduğunu anlattı ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte başarılı sonucu ve şarkıcı Seda Sayan ile Demet Akalın'ın yaşadığı gerginlik ile ilgili detaylı bilgiler…

Bodrum'da bulunan Bardakçı koyunda hayranları ile buluşan ünlü şarkıcı Demet Akalın zaman zaman sahne aldıktan sonra sevenlerine espri de yaptı. Bir ara sahneden inerek hayranları ile birlikte şarkı söyleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sevenleri ile bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık olarak 2 saat sahnede kalan Demet Akalın hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.

Sahne almadan önce basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara yanıt veren sevilen şarkıcı Demet Akalın samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Bi daha bir daha isimli yeni şarkısı hakkında konuşan ünlü şarkıcı Demet Akalın şarkıyı dinledikleri an bu olmuş dediklerini ve ailecek evde tepindiklerini söyledi. Bunun yanı sıra bir süre önce Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın bu konu hakkında da konuşmalar gerçekleştirdi. Seda Sayan'a çok kırgın olduğunu ifade eden Akalın, Okan ile nikahlarında şahitlik yaptığını hatırlattı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile başarılı sunucu Seda Sayan'ın yaşamış olduğu gerginlik ve Demet Akalın’ın sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın engellemesi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Alişan ile birlikte sunmuş olduğu sabah programının bitmesinin sebebi olarak gördüğü Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından engelleyen Demet Akalın daha sonra bir açıklama yapmıştı. Seda Sayan ise bu davranışı karşısında kimsenin ekmeği ile oynamadığını ve oynamayacağını belirterek kendisini savunmuştu.