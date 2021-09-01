Demet Akalın Serenay Sarıkaya Hakkında Konuştu!

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya “Sen insan değil, ilahsın!” şeklinde bir iltifatta bulunmuş ve daha sonra bazı problemler yaşanmıştı. Şarkıcının bir takipçisi Demet Akalın'ın Serenay Sarıkaya'ya yapmış olduğu iltifat sonrasında “dini değerlere saygısızlık ettiği” düşüncesi ile şikayette bulunmuştu.

Demet Akalın konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve mahkemelik bir durumun olmadığını belirtti. Bu duruma sebep olarak ise kendi yazdıklarının hakaret sayılmadığını ve normal sayıldığını aktardı. Arada bu tarz durumlar ile karşılaşılabildiğini ifade eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, Serenay Sarıkaya’yı güzel bulduğu için o şekilde bir cümle kullandığını ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde hayranları ile bir buluşma gerçekleştirdi. Konsere “Kulüp” şarkısı ile başlayan ünlü isim, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir mini elbise ile sevenleri karşısına çıktı. İkinci yarıda ise siyah ve dore renklerinin hakim olduğu ilk elbisesinin aksine beyazlara bürünen sanatçı dikkat çekti.

Konserde giydiği kostümler hakkında açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülşah Saraçoğlu'nun da kendisi gibi çok tez canlı olduğunu belirtti. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hemen ölçülerini aldığını ve iki günde kıyafetleri diktiğini ifade eden Demet Akalın, kendisinin de seve seve giydiğini söyledi.

Kızı Hira ve Okan Kurt’u da konserinde ağırlayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yardımcılarına da sık sık uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Kızı Hira'ya dikkat edilmesi konusunda oldukça temkinli olan ünlü popçu, her şeyi kontrol etmenin çok zor olduğunu ve kendisi için yorucu olduğunu ifade etti. İlerleyen dakikalarda ise Hande Yener'in ünlü eseri olan Kırmızı’yı seslendiren Demet Akalın, hayranlarını sevindirdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener’e selam da gönderen Demet Akalın sevenleri ile buluştu.