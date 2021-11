Delhi, Hava Kirliliğinden Dolayı Okulları Kapatıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki yetkililer, okulların bir hafta süreyle kapatılacağını duyurdu ve vatandaşları kötüleşen zehirli duman seviyelerinden korumak için bir "kirlilik kısıtlaması" düşüneceklerini söyledi.

Başbakan Arvind Kejriwal Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Okullar çocuklar kirli hava solumak zorunda kalmasın diye kapatılacak" dedi ve inşaat faaliyetlerinin de dört gün süreyle durdurulacağını da sözlerine ekledi.

Devlet dairelerinin evden çalışması istendi ve özel işletmelere mümkün olduğunca evden çalışma seçeneklerine bağlı kalmaları tavsiye edildi. Şehir, her kış 20 milyondan fazla insanının gökyüzüne yerleştiği, fabrika ve araç emisyonlarının tehlikeli bir karışımının yanı sıra tarımsal yangınlardan çıkan dumanla dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.

Cumartesi günü, Yüksek Mahkeme hava kalitesi kriziyle mücadele etmek için Delhi'ye bir kilitlenme uygulanmasını önerdi. “Başka türlü nasıl yaşayacağız?” Baş Yargıç N.V. Ramana söyledi. Kejriwal, hükümetinin mahkemenin önerisini paydaşlarla görüştükten sonra dikkate alacağını söyledi.

“Kirlilik kısıtlaması daha önce hiç olmamıştı. Aşırı bir adım olacak” dedi. Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu Cuma günü yetkililere “acil durum” kategorisindeki önlemlerin uygulanmasına hazırlanmalarını tavsiye etti.

"Gece boyunca sakin koşullara sahip düşük rüzgarlar" nedeniyle kötü hava kalitesinin en az 18 Kasım'a kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi. Cumartesi günü, kan dolaşımına girebilecek en küçük ve en zararlı olan PM 2.5 partiküllerinin seviyeleri hava kalitesi endeksinde 300'ü aştı.

Bu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük maksimum sınırın 20 katıdır. El Cezire'den Yeni Delhi'den bildiren Pavni Mittal, şehirdeki insanların bir haftadan fazla bir süredir "kalın bir sisle uyandığını" söyledi. "Görünürlük azaldı ve durum o kadar kötüleşiyor ki, gün içinde kirliliği gerçekten tadabileceğiniz zamanlar oluyor" diye ekledi. Mittal, diğer nedenlerin yanı sıra kışın başlamasına ve komşu ülkelerdeki çiftlik yangınlarındaki artışa atıfta bulunarak, “Yılın bu zamanında durum özellikle kötüleşiyor” dedi.

Delhi hükümeti yıllardır şehrin havasını temizleme sözü veriyor. Delhi'nin komşu eyaletlerinde - her kış şehrin kirlilik seviyelerine önemli bir katkıda bulunan - tarımsal atıkların yakılması, Yargıtay yasağına rağmen devam etti. Başkentin çevresindeki on binlerce çiftçi, her kışın başında anızlarını veya mahsul kalıntılarını yakıyor ve buğdaya yer açmak için yakın zamanda hasat edilen çeltiklerden tarlaları temizliyor.

Hükümet verilerine göre, bu sezon çiftlik yangınlarının sayısı son dört yılın en yüksek seviyesi oldu. Bu yılın başlarında, Delhi hükümeti filtreler aracılığıyla saniyede 1.000 metreküp hava pompalayan 40 dev fan içeren ilk “duman kulesini” açtı. Mühendislere göre, 2 milyon dolarlık kurulum, havadaki zararlı partikül sayısını yarıya indiriyor, ancak yalnızca bir kilometre kare (0,4 mil kare) yarıçap içinde. İsviçre kuruluşu IQAir tarafından hazırlanan 2020 raporu, dünyanın en kirli 30 şehrinin 22'sinin Hindistan'da olduğunu ve Delhi'nin küresel olarak en kirli başkent olduğunu ortaya koydu.