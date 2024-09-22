Show TV’de her Pazar akşamı yayınlanacak olan "Deha" dizisi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Umut Aral’ın yönettiği ve Damla Serim’in senaryosunu yazdığı dizi, yıllar sonra bir baba-oğulun yüzleşmesini ve bunun etrafında dönen intikam hikayesini konu alıyor.

Dizinin ana karakterlerinden Devran, karanlık bir aile geçmişinin yükünü taşırken, hayatına giren Cesur ile her şeyin değişeceğini hisseder. Devran’ın, ailesini İskender’den koruma çabası ve en küçük kardeşi Boran’ın, İskender’in dünyasına adım atmasıyla planlarının altüst olması, dizinin gidişatını şekillendiriyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Melis Sezen (İmre) gibi isimler yer alıyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen "Deha", güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. İlk bölümde, Devran’ın akademik başarılarının arka planındaki aile dramı ve yüzleşmeler merakla bekleniyor. 22 Eylül Pazar günü başlayan bu yeni yapım, izleyicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.