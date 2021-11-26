'Değişim Mümkün': Honduras Kritik Seçimlere Hazırlanıyor

Honduraslılar, yaygın dolandırıcılık korkusu ve ardından gelen toplumsal huzursuzluk ortamında, 2009 darbesinden bu yana iktidarda olan muhafazakar Ulusal Parti'nin 12 yıllık iktidarını sona erdirebilecek gergin bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy vermeye hazırlanıyor.

Ulusal Parti'nin görev süresi, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığına dahil olduğu iddiası ve artan militarizasyon ile ABD'ye kitlesel göçü teşvik ederek damgasını vurdu. Kasım 2020'deki koronavirüs pandemisi ve arka arkaya kasırgalar ülkeyi daha derin bir sosyopolitik krize soktu.

Kardeşi aleyhindeki bir davada ortak komplocu olarak adlandırıldıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'ye iade edilebilecek olan Başkan Juan Orlando Hernandez, yeniden seçilmek için hazır olmamasına rağmen, en çok tehlikede olabilir.

Honduras Demokrasi Çalışmaları Merkezi (CESPAD) tarafından Ekim ayında yapılan bir ankete göre, partisinin adayı, mevcut Tegucigalpa Belediye Başkanı Nasry “Tito” Asfura, sol görüşlü Libre Partisi'nden eski first lady Xiomara Castro'nun yüzde 17 gerisinde kalıyor.

Honduraslı bir araştırmacı olan Joaquin Mejia, Pazar günü yapılacak - seçmenlerin aynı zamanda kongre üyelerini, belediye başkanlarını ve Orta Amerika Parlamentosu üyelerini de seçeceği seçimlerin - Honduras için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Araştırma, Soruşturma ve İletişim Ekibi (ERIC-SJ).

Mejia, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Asfura tarafından temsil edilen ilkinin "rejimin sürekliliği" olduğunu, ikincisinin ise "ülkeyi yeniden inşa etmeye başlamak için" ulusal diyaloga doğru "ilk adımı" işaretleyeceğini söyledi.

Yeni seçim, eski yüzler

Castro, 2009 darbesinde görevden alınan kocası Manuel “Mel” Zelaya tarafından kurulan Libre Partisi'ne aday olarak üçüncü başkanlık yarışına giriyor.

CESPAD anketine göre yüzde 38 oyla, Ekim ayında muhalefet adayı ve eski TV sunucusu Salvador Nasralla ile ittifak yaptıktan sonra yarışta öne geçti. Bu anlaşmadan önce, anketler Asfura'nın hafif bir önde olduğunu gösteriyordu.

Mejia, "Honduras'ın şu anda ihtiyacı olan şey semboller" dedi. "Bu ittifakı kurmayı başarmaları, bir değişimin mümkün olduğunu hissetmeleri anlamında halka sembolik bir mesaj gönderdi."

Castro, sosyal programları geri getirme, üç durumda kürtajı suç olmaktan çıkarma ve özel ekonomik bölgeleri yasaklama sözü verdi. Pek çok seçmen, onun adaylığını kocasının başkanlığının bir devamı olarak görüyor, ancak aynı zamanda büyük bir protesto hareketine öncülük eden saygın bir siyasi yörüngeye sahip.

58 yaşındaki geçimlik çiftçi Blanca Rodriguez, 19 Kasım'da Intibuca kırsalında Castro için düzenlenen bir mitingde, "Xiomara ile işler düzelecek çünkü bunu Mel Zelaya'nın başkanlığında gördük" dedi. Castro'ya oy verme nedeni olarak kırsal Honduraslılara yardım eden sosyal programları gösterdi. Diğerleri, hükümetin yolsuzluk ve cezasız kalmasına son vereceğine ve 12 yıllık Ulusal Parti yönetimi sırasında zayıflamış olan demokratik kurumları yeniden kuracağına inanıyor. Başka bir ralli katılımcısı olan 67 yaşındaki emekli Isidro Luna, “Xiomara ile hukukun üstünlüğünü kurtaracağız” dedi.

Ancak Castro'nun sicili de bozuk. Zelaya'nın bir uyuşturucu kaçakçısından rüşvet aldığı iddiası da ABD'de Hernandez'in kardeşine karşı açılan davada su yüzüne çıktı.