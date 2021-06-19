Defne Samyeli Kalbini Aşka Kapatmadığını Açıkladı

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli önceki gün Etiler'de kameralara yansıdı. Samyeli muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirirken özel hayatı hakkında açıklamalar da yaptı. Kendisine sorulan “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna hiç yalnız olmadığını, kızları, ailesi ve şimdi evlerinde kocaman bir köpekleri olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Bunu yanı sıra ünlü isim Defne Samyeli kalbini aşka kapatmadığını da söylemiş oldu.

Ekranların sevilen yüzü başarılı şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli Etiler'de bulunan bir restoranda görüntülendi. Gittiği mekanda arkadaşları ile buluşup yemek yiyen ünlü oyuncu Defne Samyeli çıkışta da keyifli halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü şarkıcı hakkında merak edilenleri de anlatmış oldu.

1 Temmuz 2021 tarihinde 49 yaşına basacak olan ünlü oyuncu Defne Samyeli, fit hali ile genç kızlara taş çıkartacak pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Diğer taraftan yemek yemeyi çok sevdiğini ifade eden Samyeli, çok iştahlı olduğunu ve yemek yemenin kendisi için oldukça önemli olduğunu anlattı. Üstelik yemek yemek için Türkiye'nin bazı şehirlerine günübirlik gittiğini açıklayan ünlü oyuncu bu sözleri ile şaşırttı.

Özel hayatı ile ilgili konuşan Defne Samyeli kalbini aşka kapatmadığı dile getirdi ve “Gönül ferman dinlemiyor” dedi. Kalbin önünde hiçbir şeyin durmadığını açıklayan ünlü oyuncu bu şekilde kalbini aşka kapatmadığını da söylemiş oldu.

Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda rol aldığı Sol Yanım isimli projenin final yapması ardından Miami'ye gidip tatil yapmıştı. Daha sonra Türkiye'ye geri dönen Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açmış ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sıcak hava ile denizin tadını çıkaran ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından da paylaşmış ve ünlü isminin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. 2 çocuk annesi olan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin fotoğraflarına binlerce sayıda beğeni ve yorum gelmişti.