Defne Samyeli: Genç Görünmek Gibi Bir Kaygım Yok

Son dönemlerin en dikkat çeken isimleri arasında bulunan şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de kameralara yansıdı ve gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin dikkatini çeken Defne Samyeli bikinili fotoğrafları hakkında da açıklamalar yaptı. 48 yaşındaki sonucu yazılan yorumların mutlu ettiğini, yaşar değer veren birisi olduğunu, 20 yaşında gibi durmadığına emin olduğunu ve daha genç görünmek gibi bir kaygısı bulunmadığını belirtti.

Etiler'de bulunan bir restorandan çıkarken objektiflere yansıyan ve merak edilenleri yanıtlayan Defne Samyeli, gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi. Çok yemek yediğini ve bir buçuk saat spor yapsa acısının ancak çıkacağını açıklayan oyuncu, seneler önce çok yemek yiyebilmesi için spora başladığını anlattı.

Ünlü isim kameralara yansıdığı sırada aşı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu ve henüz koronavirüs aşısı olmadığını ifade etti. Ne zaman aşı olacağını bilmediğini fakat bu virüsün hep var olacak gibi olduğunu söyleyen Samyeli, damar tıkanıklığından ve diyabet gibi hastalıklardan milyonlarca kişinin öldüğü bu dünyada yaşıyorken başka bir virüsten dünyanın sonunun geleceğini hiç anlamlı bulmadığını söyledi.

Eurovision şarkı yarışması hakkında da konuşan sunucu, kendisine teklif gelse kabul edip etmeyeceğini bilmediğini fakat Aleyna'nın açıklamasını çok sevdiğini söyledi. İddialı insanlardan hoşlandığını, Eurovision’da zaten zamanında 1. olduğumuza ve Türk starlarının dünya sahnesinde boy göstermesini çok önemsediğini söyledi. Hepimizin global olması gerektiğini düşündüğünü açıklayan Defne Samyeli, “Sesse ses, müzikse müzik, disiplinse disiplin” dedi. Kendisinde de bu özellikleri gördüğünü açıklayan sonucu, zamanı geldiğinde dünyada kendisini göstereceğine inandığını belirtti. Kendisine sınır koymayan bir insan olduğunu açıklayan oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra Sezen Aksu'yu da çok sevdiğini açıklayan Samyeli, Sezen Aksu'dan bir şarkısı olsun ya da olmasın onun kendisi için çok özel bir insan olduğunu anlattı.