Death Cross nedir? Bitcoin'de Death Cross ne zaman yaşanacak? Yaşanıyor mu?

Death Cross mu başladı? Bitcoin'de Death Cross ne anlama gelir merak ediliyor!

Death Cross ne demek?

Death Cross ingilizce bir kelime olup anlamı ölüm geçişidir!

Death Cross nedir? Death Cross olunca ne olur?

Uzun dönemli düşüş trendlerinin fiyatlar üzernde baskın hale gelmesiyle yeni yorumları şu anki finansal verilere göre yapılmasına Death Cross denir. Ölüm geçişi (Death Cross), kısa dönemli hareketlerin uzun dönemli hareketli ortalama değerlerini keserek aşağı düşmesi olarak tanımlanabilir.

50 güne kısa dönemli hareketlenme denirse, 200 güne uzun dönemli hareketlenme denir. Eğer 50 günlük kısa dönemli hareketlenme düşüşe sıklıkla yaparsa, uzun dönemli düşüşte kaçınılmaz olur.

Bitcoin'de Death Cross mu yaşanıyor?

Bitcoin için Death Cross henüz yaşanmadı. Ancak bir kaç hafta daha coinler yükselmezse Bitcoin için Death Cross dönemi başladı diyebiliriz.