Darbe Gecesinin İlk Kez Yayınlanan Görüntüleri 14 Temmuz 2017, 11:55

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı. 34 kişinin şehit olduğu olaylarla ilgili 135'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye 15 Temmuz gecesi 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların MOBESE'ye yansıyan görüntüleri de girdi. İşte ilk kez yayınlanan o görüntüleri