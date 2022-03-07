Darağacına Bakanları Savunan Singapur Avukatı

Singapur, uyuşturucuyla ilgili suçlar da dahil olmak üzere belirli suçlar için zorunlu ölüm cezası da dahil olmak üzere dünyanın en sert cezalarından bazılarıyla suça karşı sert olmasıyla bilinir.

Avukatlardan biri, M Ravi, on yıllardır yüksek profilli davalarda devleti ele alıyor.

Ravi'ye bipolar tanısı kondu ve şu anda akıl sağlığı gerekçesiyle avukatlık yapması askıya alındı, ancak uyuşturucu suçlarından suçlu bulunan ve ölüm cezasına çarptırılan öğrenme güçlüğü olan Malezyalı Nagaenthran Dharmalingam davasına yoğun bir şekilde dahil oldu.

Dünya çapında dikkat çeken bir son dakika itirazı Nagaenthran'a bir erteleme verdi ve geçen yılın Kasım ayında COVID-19'a yakalanarak süreci daha da erteledi.

Singapur Temyiz Mahkemesi davasını 1 Mart'ta dinledi ve açıklanmayan bir tarihe kadar yargıyı saklı tuttu.

Ravi, El Cezire ile neden bu kadar zorlu davalar üstlendiği hakkında konuştu. Röportaj uzunluk ve netlik için düzenlenmiştir.

El Cezire: İdam cezasına çarptırılan insanların savunmasında yer alan birkaç avukatlardan birisiniz. Neden böyle davalara bu alıyorsun?

M Ravi: Asıl odak noktam, fikri mülkiyete, teknolojiye, bu tür şeylere bakarak, çoğunlukla ticari ve kurumsal davalardı.

2003 yılında, Malezyalı bir çocuk Vignes Mourthi [ülkeye 27 gram eroin sokmaktan] idam cezasıyla karşı karşıyayken, Singapur'daki eski muhalefet lideri Bay J B Jeyaretnam'ın isteği üzerine son dakika anayasal bir meydan okuma başlattım. Neredeyse Singapur'dan Nelson Mandela gibi.

İdam arifesinde, o zaman Başyargıç'a bu davayı yeniden açıp açamayacağımızı sordum. Davanın yolundan devam ettiğini ve yapabileceğim çok az şey olduğunu söyledi.

Sonra sordum, eğer onun masum olduğunu gösterebilirsem, Mourthi hala asılacak mı? Evet dedi. Bu korkunç bir ifadeydi. Fakirlere ve mazlumlara nasıl davranıldığını gördüm. Singapur'daki ölüm cezasına karşı savaşmamı getirdi.

El Cezire: Singapur Hukuk Cemiyeti, bipolar bozukluk teşhisinizi takiben psikiyatrik gerekçelerle avukatlık yapmanızı askıya aldı. Ne oldu, ne oldu?

M Ravi: Nagaenthran'ın temyizini savunmaya hazırlanırken doktorum aniden hasta olduğumu söyledi. ve hepsi bu, Hukuk Cemiyeti doktorun hasta olduğumu tespit etmesiyle durmam gerektiğini söyledi.

Hala çalışıyorum, bir sürü kağıt hazırlıyorum. Eğer bunu yapmazsam, Nagaenthran darağacında olacak.

Dünyanın dört bir yanından benimle ve konuştuğum diğer insanlardan bahseden psikiyatrlar tedaviye ihtiyacım olmadığını ve sadece dinlenmeye ihtiyacım olduğunu söylediler.

Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. Başlangıçta doktorum tarafından Nagaenthran'ın vakayı hala tartışabileceğim söylendi ve MC [tıbbi notum] 13 Ocak'ta sona ermeli. Sonra 13 Mart'a uzattı. Ve mahkeme beklemeyecek, Başsavcı Nagaenthran'ın davasının devam etmesi ve aceleye getirilmesi için baskı yapıyor.

El Cezire: Singapur devletine karşı bu zor davaları üstlenirken başka hangi zorluklarla karşı karşıyasınız?

M Ravi: Hukuk Cemiyeti ve Başsavcılık beni uygulamadan uzaklaştırmak için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdular .

Bunun nedeni 2020'deki bir dava, Gobi Avedian davası. İdam edilmesi gerekiyordu ama ben durdurmayı başardım. [Avedian bunun yerine 15 yıl hapis ve 10 vuruşluk bir darbeye mahkum edildi.]