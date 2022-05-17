Dar Gelirli Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjde Verdi! Kimliğiyle Kamu Bankasına Giden 10.000 TL Alacak

Ramazan Bayramı sonrasında yapılan kampanyalardan birtanesi de devlet destekli olarak verilen ve gelir belgesiz olarak tüm vatandaşlara sunulacak olan 10 bin TL nakit kredi kampanyası olmaktadır. Bayram sonrasında vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bu kampanya, devlet destekli olarak sadece kamu bankaları tarafından ödenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da onay verilen ve devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını yapması gerekmektedir. Almış olduğunuz 10000 TL kredi banka kredi şartlarına uygunsa hemen sizin hesabınıza yatacak ve 36 ay vade gibi uzun vadelerde ödeme kolaylığı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 1.61 faiz oranları ile 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor ve sizin ilk kredi taksit ödemenizde 90 gün erteleme yapma imkanı veriyor. Ziraat Bankası üzerinden 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve gelir belgesiz olarak bu krediyi hemen kullanabilirsiniz. Emekli olan sigortalı olarak çalışan bir devlet memuru olan vatandaşların alabileceği bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olması, banka tarafından istenen en önemli şartlardan birisidir.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlarda aynı şartları uygun olması durumunda 10 bin TL ödeme hemen alabiliyor. Banka şartlarına uygun olan kişilerin banka hesabı olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştiriyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacak olan Vakıfbank, kişilerin kredi puanına göre, faiz oranları uygulamaktadır.

Halkbank

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerde en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmanız durumunda 10.000 TL'ye kadar sizlere hızlı bir şekilde kredi ödemesi verilmektedir. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi olarak alacakları bu krediler nakit kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu banka ise ve daha önce kredi almadıysa yüksek limitli krediler alabiliyor.