Dar Gelirli Ailelere Vakıfbank'tan Kredi Desteği! Üstelik Kefilsiz ve 3 Aya Kadar Ertelemeli Olacak Şekilde Sunuluyor

Acil nakit paraya sıkışan aileleri Vakıfbank, şubelerinde ağrıyor. Uygun faiz oranları ile yardıma muhtaç bütün ailelerin gereksinimlerine ve bütçelerine uygun nakit kredi desteği Vakıfbank'ta. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye'nin öncü kamu bankalarından Vakıfbank, devlet desteklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Avantajlı ihtiyaç kredisi paketi ile özellikle de dar gelir grubunda yer alan ailelerin çok rahat bir nefes almalarının önünü açacak. Özel sektör çalışanlarından emekli vatandaşlara kadar pek çok kesimden meslek grubundan vatandaşların faydalanabilecekleri kredi kapsamında uygun geri ödeme alternatifleri de sunuluyor. Uygun geri ödeme planında faydalanarak bütçeye göre en uygun olanlardan faydalanabilirsiniz. Diğer taraftan kolay müracaat işlemlerini de ilan eden Vakıfbank, sms ile müracaat işlemlerini vatandaşların hizmetine sunmaktadır.

Vakıf Bankası İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Vakıf bankası tarafından başlatılan kredi kampanyası ile beraber uygun faiz oranları ile dikkatleri çekiyor. Yüzde 1.55 faiz oranı ile vatandaşların hizmetine sunulan bu kredi de 30 bin TL'den 125 bin TL'ye varan bütün nakit gereksinimleriniz için 24 aylık vade seçeneğinden 36 aylık vade seçeneği ne kadar bu kredi kampanyasından faydalanmanız mümkündür.

Vakıfbank resmi internet sayfası üzerinden paylaşılan maliyet tablosuna göre 40000 TL'lik bir kredi paketi için 36 aylık vade seçeneği ile yüzde 1.55 oranları ile aylık 1534 TL'lik 1 taksit seçeneği sunulmaktadır. Ödeme planları ise en uygun metot şeklide belirlenecek ve ayda düşüp taksit oranları ile geri ödeme işlemleri yapılacak.