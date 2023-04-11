Dansıyla Gündem Olan Memleket Partisi Milletvekili Adayı Cem Saygı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Milletvekili aday listelerinin siyasi partiler tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulması ile beraber milletvekili adayları ile ilgili araştırmalar yapıldı. Bu sırada Memleket Partisi Zonguldak 5. sıradan milletvekili adayı olan Cem Saygı ise listelerde dikkat çeken isimler arasında ön sırada bulundu. Peki Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı olan Cem saygı kimdir, TikTok hesabı nedir?

Tüm ülkenin gündeminde olan 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28 dönem milletvekili genel seçimde günler kaldı. Cem Saygı ise Memleket Partisi Zonguldak'tan 5. sıra milletvekili oldu ve kısa süre içerisinde Twitter'da çok sayıda paylaşımda yer aldı. Sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu paylaşan Cem Saygı hündem oldu ve twerk yaptığı anlar ile çok konuşuldu.

Muharrem İnce önderliğinde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için Memleket Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’na listelerini sunmuştu. Cem Saygı ise sosyal medyada yaptığı dans ile gündem olarak adından söz ettirdi. Tiktok'ta @cemsaygi67 kullanıcı adıyla yer alan genç adam yurttaşlar tarafından araştırıldı.

Memleket Partisi Zonguldak milletvekili listesinde ilk sırada Özkan Yancı, ikici sırada Mukadder Yalçın, üçüncü sırada Birkan Ünalü, 4 sırada Kenan Karaman ve beşinci sırada ise Cem Saygı bulundu.

“Twerk yapmışsam ne var kardeşim, niye utanacakmışım?”

Sosyal medyada dans ettiği anlar ile gündem olan Cem Saygı daha sonra bir açıklama yaparak “Twerk yapmışsam ne var kardeşim?” dedi Muharrem İnce'nin de gaz pedal yaptığını ifade eden Cem Saygı “Niye utanacakmışım?” diye sordu.

Henüz internette hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Cem Saygı, Memleket Partisi’nin Zonguldak milletvekili adayı listesinde 5. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti. TikTok hesabı ile de adından söz ettiren Saygı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaydedilen videoya göre gençlerle bir araya gelerek yüksek sesli müzil eşliğinde twerk yaptı.