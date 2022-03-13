Damlasu İkizoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

8 Temmuz 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen genç oyuncu Damla İkizoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu olarak kariyerine devam etmektedir. 168 cm boyunda olan oyuncunun kilosu ise 52’dir ve yengeç burcudur. Kahverengi saçlara ve gözlere sahip olan Damlasu İkizoğlu’nun bir de köpeğinin olduğu bilinmektedir.

İçine kapanık bir çocukluk dönemi geçirdiğini ifade eden genç oyuncu, küçükken çok çekingen olduğunu ve o dönemi Antalya'da geçirdiğini belirtmiştir. Annesinin kendisini sosyalleşmesi ve çekingenliğini kırılması için bir tiyatro kursuna yazdırdığını belirten genç oyuncu çocukların hayal güçlerinin çok geniş olduğunu ifade etmiş ve tiyatroda kendisinin hayal gücünün sınırsız bir alan bulduğunu anlatmıştır. Bu durumu fark ettiği zaman yaşamının her alanında sinemanın ve sahnenin olmasını istediğini ifade eden genç isim, eğitim hayatını da buna göre şekillendirdiğini, oyunculuk eğitimini her zaman devam ettiğini ve sinema okuduğunu da söylemiştir.

Ünlü isim Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olmuş ve oyunculuk eğitimi de almıştır. Üniversiteyi kazanması ile beraber İstanbul'a gelen Damlasu İkizoğlu isimli genç oyuncu oyunculuk macerasına da bu şekilde başlamıştır. Ünlü oyuncu ilk olarak reklam filmlerinde rol almış ve ATV dizisi olan Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi ile de geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir. İlk dizisinin Babil olduğunu açıklayan genç isim, Kardeşlerim dizisinin senaryosunu okuduğunda ise diziye ve Melisa karakterine çok ısındığını açıklamıştır. Görüşmeye gittiği zaman tatlı ve çok güler yüzlü bir ekibin kendisini karşıladığını açıklayan genç oyuncu, gelecek set günlerinin enerjisini o andan itibaren aldığını ve set ortamında çok sıcak ve keyifli bir ortamın bulunduğunu ifade etmiştir. Ünlü oyuncunun televizyon macerasına 2018 senesinde rol aldığı Mirasyedi isimli televizyon filmi ile başladığı biliniyor.