Daha ucuzunu bulamadık! Bu markette 5 LT sıvı ayçiçek yağı sadece 135 TL’ye satılıyor

Bu markette 5 LT sıvı ayçiçek yağı sadece 135 TL’ye satılıyor... Daha ucuzunu bulamadık! Dünya çapında ekonomik sıkıntıların görüldüğü şu günlerde temel gıda maddelerine dahi ulaşım çok pahalı olmaya başlamıştır. İnsanlar hayatlarını idame ettirmek için ihtiyaç duydukları ürünleri tedarik etmek için alışveriş marketlerinin fiyatlarını karşılaştırmaktadır.

Ayçiçek yağları sofralarımızda en çok tercih edilen yağ çeşididir. Pişirme seçeneği olarak çok alternatif sunması ve kızartmalarda rahatlıkla kullanılması avantajlarındandır. Ayçiçek yağı en temel ihtiyaçlardan biri olarak kullanılmaktadır.

Ucuz Ayçiçek Yağı Arayışı

Zamlarla birlikte temel gıda maddelerinde bir çıkış yolu arayan vatandaşlar zor zamanlar geçirmişti. Bununla TMO da harekete geçmiş ve fiyatların daha normal seviyede olması ve insanların ucuz Ayçiçek yağı alabilmesi için devreye girmişti.

Buna göre yurt dışı menşeili olarak getirilen ham yağlar ülkemizde rafine edilmiş ve daha ekonomik bir biçimde tüketicilere sunulmuştu. En ucuz yağı almak isteyenler TMO önünde sıralar oluşturdu ve izdiham yaşandı. Bu indirimin düzenli olarak yapılması vatandaşların en büyük isteği.

Bu bağlamda TMO ayçiçek yağında yeni bir indirim yaptı. TMO marka 5 litre ayçiçek yağı 135 TL’ye raflarda yerini aldı.

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