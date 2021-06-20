Daha Önce Almayanlara Müjde, 15000 25000 35000 TL Kredi Veriliyor, Başvuru Yapanlar Şaşırdı

15000 25000 35000 TL Kredi başvurusu yapmak isteyenlere, bankalardan özel bir duyuru geldi. Son zamanlarda özellikle bankalara başvuru yapan ve onay alamayan kişilere, Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve İş Bankası ortaklığında krediler verilecek. Kredi onayı almak isteyenler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacaklardır. Kredi kampanyası ile ilgili merak edilenleri haber24.com sayfamızda bulabilirsiniz.

Pandemi döneminde özellikle bankalar, bir yarış içine girdiler. Hem kredilerde, hem kredi kartı kampanyaları ile müşterilerine anında sonuç vermek istemektedirler. Son yapılan 15000 25000 35000 TL Kredi kampanyasında ise bankalar onay alamayan kişilere hemen kredi sonucunu veriyor. Müşteriler bu duruma oldukça şaşırsa da kredi kullanmak isteyenler için harika bir fırsat. Garanti BBVA, ZiraatBankası ve İş Bankası üzerinden bu kredileri alabileceksiniz. İşte sizlere bankaların kredi kampanyaları...

Garanti BBVA Üzerinden 15000 25000 35000 TL Kredi Başvurusu

Garanti BBVA kredi başvurusu yapacak olan kişilere şartlarını açıkladı. Banka 18 ile 65 yaş arasında olan kişilere, 3 ay ertelemeli kredi verecek. Kredi kullanacak olan kişi eğer emekliyse, emekli maaşını bu bankadan alması gerekecek. Çalışan kişilerde en az 90 günlük sigortası olursa onay alacak. Banka bu kredileri kredi notuna göre onay vereceği için en az 1100 ve üzerinde bir kredi notunun olmasını istiyor.

Garanti BBVA şubelerinden, internet sitesinden, internet bankacılığından ve mobil bankacılık üzerinden kredi başvuruları yapılmaktadır. Onay almak isteyenler, bu şartlara uygunsa Garanti BBVA üzerinden işlem yapabilirler. 15000 25000 35000 TL Kredi paketlerinden birisini seçerek ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Ziraat Bankası, 15000 25000 35000 TL Kredi Başvurusu

Kamu bankası olan Ziraat Bankası'da 15000 25000 35000 TL Kredi kampanyası başlattı. Banka emekli olan ve sigortalı çalışanlara anında onay verecek. Kredi kullanmak isteyenler, bu bankanın şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile işlem yapabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yapabilirsiniz. 3 ay erteleme sonrasında banka 33 ay vadeli kredi kullandıracaktır.

İş Bankası 15000 25000 35000 TL Kredi ve Online Başvuru İmkanı

İş Bankası'da 15000 25000 35000 TL Kredi kampanyası yapıyor. Banka resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda banka müşterisi olan kişilerin, şubelere gitmeden İş cep uygulaması üzerinden onay alacakları duyuruldu.

Kredi almak istiyorsanız, 15000 25000 35000 TL Kredi başvurusu için bankaya giderek işlem yapmanız gerekirse, banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile kredi kullanabileceksiniz. İş Bankası kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilere onay verecektir. Bankanın resmi internet sitesi veya bankanın ATM'lerinden de bu krediler için başvuru yapabilir, ön onay alarak banka şubesine gidebilirsiniz.