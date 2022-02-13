Cüzdanınızda ya da Cebinizde Kredi Kartı Bulunuyorsa, Banka Hesabınıza 10.000 TL Daha Yükleme Anında Yapılacak

Kendi hesabınızda veya ceplerinizde kredi kartı kullanıyorsanız, Kişisel banka hesaplarınıza 10.000 TL ekstra nakit ödeme yapılacaktır. Bankalar aracılığıyla son dakika olarak yapılan bu harika kampanyada kredi kartınıza düzenli şekilde ödeme yapanlar, hiçbir şart doğrudan aranmadan, gelir belgenize ihtiyaç olmadan 10.000 TL'ye kadar bankamatik kartlarına ya da kredi kartlarınıza en hızlı olacak şekilde yükleme yapılması planlanıyor. Düşük faiz oranları kullanılarak verilecek olan bu yüklemelere kolay şekilde başvuru yaparak hızlı bir şekilde kurul tarafından değerlendirme sürecinin ardından onay alabilmeniz mümkündür.

Denizbank

Denizbank daha yeni olarak başlatmış olduğu bu önem arz eden kampanyada 10.000 TL'ye kadar nakit onayı vereceğini anlık olarak açıkladı. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanma düşünceniz varsa ve banka hesabınızın olması halinde internet bankacılığı uygulaması olan Deniz mobil uygulamasına en hızlı şekilde giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunu çok hızlı ve en sorunsuz şekilde yapabilmeniz mümkündür.

Denizbank ayrıca SMS kullanarak vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı her zaman kolaylıkla sağlıyor. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapma düşünceniz varsa kredim yazıp boşluk bırakıp ardından T.C. kimlik numaranızı yazarak, 3280’e gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredinizi şartların uygun olması durumunda alabilirsiniz.

TEB Bankası

TEB Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmayı düşünen T.C. vatandaşlarI bu bankadan kredi kartını kullanıyorlarsa T.C. kimlik numaralarını 4466’ya mesaj atarak, başvurularını kolayca zahmetsiz şekilde gerçekleştirebilirler. Ekstra olarak da banka şubelerine sadece kimliğinizle birlikte giderek de gelir belgesiz hem de masrafsız ihtiyaç kredisi olan 10.000 TL nakit krediyi en kolay ve hızlı şekilde kullanabilmeniz mümkün.

TEB Bankası’nın, 10.000 TL ihtiyaç kredisinı kullanmayı planlayan vatandaşlar için 36 ay vadeyle işlem yaparken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanını sizlere kampanya sürecinde sunuyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmayı düşünen vatandaşlar kendi kredi puanına göre en uygun faiz oranlarından yararlanmaktadır. Bu yolları izleyerek kredinizi alabilirsiniz.

Vakıfbank

Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda, şubelere gitmelerine hiç gerek kalmadan işlem yapabilirler.

Vakıfbank kredi kartı kullanan vatandaşlar hemen internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden Vakıfbank'ın yapmış olduğu on bin TL destek kredi kampanyasına katılabilir, bankamatik hesaplarına ya da kredi kartı hesaplarına parayı şubelere gitmelerine gerek kalmadan rahatlıkla yatırabilirler. Onay olmanız durumunda ise hızlı bir şekilde sizlere sonuç verilecek ayrıca kredi hemen kullandırılacaktır.

10.000 TL kredi kullanmış olmanız halinde banka 36 ay vadeli olarak işlem yapacak ve sizlere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sunacaktır. Sadece Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişilerin katılabileceği bu kampanya ayrıca şubelere giderek kimlik ve gelir belgenizle rahat şekilde başvuru yaparak katılabilmeniz mümkün