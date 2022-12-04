Cüzdanında TEB bank kartı olanlara 50.000 TL nakit ödeme yapılacak! Yarın hemen başvurun

Yarın hemen başvurun... Cüzdanında TEB bank kartı olanlara 50.000 TL nakit ödeme yapılacak! Bu bankalar arasında TEB de bulunmaktadır. Bankanın sunduğu birçok avantajlı durum söz konusu olmaktadır. Bunlardan biri de TEB Kredi karı olanlara nakit kredi verilmesidir. TEB tarafından sunulan bu kampanyada kredi kartınız varsa size 50.000 TL nakit kredi alabilirsiniz. Kredi kartınız yoksa hemen TEB’e başvurarak kredi kartınızı alabilirsiniz. Kredi kartınızı aldıktan sonra şimdi sırada bu kartınızla nakit para çekmeye geldi.

TEB Kredi Kartları Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

TEB tarafından sunulan TEB kredi kartı olana 50.000 TL nakit kredi kampanyası için TEB kredi kartı almak için bankaya başvurabilirsiniz. Başvuru için öncelikle hangi belgelerin gerekli olduğuna bakmanı gerekmektedir.

Ardından belgeleri hazırlayarak kredi kartınızı almak için başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu belgeler kimlik belgesi, ehliyet veya pasaporttur.

Sistemde geliri ile ilgili bilgi bulunmayan kişilerden gelir belgesi istenebilir. İnternet üzerinden yapılacak başvuru için TC kimlik numarası, cep telefon numarası, gelir belgesi ve adres bilgileri gereklidir.

TEB bank kartı olanlara 50.000 TL nakit ödeme

TEB

Toplam Maliyet

71.437 TL

Faiz Oranı

%1,64

Yıllık maliyet oranı %28,04

Aylık Taksit

1.977 TL

CEPTETEB

Toplam Maliyet

71.437 TL

Faiz Oranı

%1,64

Yıllık maliyet oranı %28,04

Aylık Taksit

1.977 TL

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