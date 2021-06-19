Cumhurbaşkanlığı'ndan Bitcoin ve Kripto Para Uyarısı! Hangi Platformları Tercih Edilmesi Gerekiyor?

Cumhurbaşkanlığına bağlı, Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) tarafından videolu bir açıklama geldi. Bu açıklama da kripto para-alım satım platformlarına ilişkin uyarılar yapıldı. Kripto para alım-satım yapan kişiler için bu önemli açıklamalar son dakika olarak aranmaya devam ediyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan paylaşımda, "Kripto varlık alım-satım platformlarının sayısı ve kullanıcısı gün geçtikçe artıyor. Bu noktada bilinçli kullanım çok önemli. Doğru platformu tercih etmeniz ve güvenli işlem yapmanız için dikkat etmeniz gereken detayları sizler için derledik." denildi. Videoda belirtilen uyarılar ise şu şekilde...

Kripto Para-Alım satım İçin Önemli Uyarı

Kripto varlıkların fiziksel olmadığı ve elektronik ortamda saklandıkları söylendi. Soğuk ve sıcak cüzdan olarak iki farklı ortam kullanılıyor. İnternete bağlı olan ve saklanmaları için bir donanıma ihtiyacı olmayan cüzdanlar, sıcak cüzdanlardır.

Kripto para yatırımlarınızı sıcak cüzdan kullanılıp işlem yapılıyorsa, kripto varlıkların güvenliği, sıcak cüzdan hizmeti sunan firmanın emanetindedir. Soğuk cüzdan ise sadece kripto varlıkların alışverişi esnasında, internete bağlı olan cüzdanlardır. Soğuk cüzdanların alışveriş dışında internet bağlantısı olmuyor. Eğer kripto yatırımlarınızda, 3.taraf araya sokmak istemiyorsanız, güvenlik için soğuk cüzda kullanılmalıdır denildi.

Sıcak ve soğuk cüzdanların bir resmiyeti yok. Bu sebeple, bu cüzdanların kontrolü yapılmıyor. Bu yüzden para saklamak için bu cüzdanları değil, ülkelerin güvenli olarak kabul ettikleri resmi banka hesaplarını kullanmanız gerekmektedir.

Eğer kripto alım-satım yapılacaksa, işlem yapacağınız platformun internet trafiği, işlem hacmi, borsa hacmi, gibi bildirilen işlemlerini incelemeniz ve borsa skoru yüksek olan platformları kullanmanız gerekmektedir.

Siber saldırılarda, kişisel verilerin ifşası ve platformdaki varlıkların çalınması gibi telafisi olmayan her şeye karşı riskli olduğununu dikkate alınması gerekmektedir.